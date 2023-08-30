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Кремль раскроет дату встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время

Кремль раскроет дату встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время
© Фото: сайт Кремля
В Кремле сообщили, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в России. Дата встречи станет известна после официального заявления.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о скорой встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча состоится в России. Он также пообещал официальное заявление от Кремля, в котором будет раскрыта дата переговоров, в ближайшее время.

Ранее Песков заявил о скором визите Эрдогана в Россию. В свою очередь в Анкаре отметили, что турецкий лидер встретится с Путиным на следующей неделе.

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