Кремль раскроет дату встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время

Опубликовано: 14:25, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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В Кремле сообщили, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в России. Дата встречи станет известна после официального заявления.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о скорой встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча состоится в России. Он также пообещал официальное заявление от Кремля, в котором будет раскрыта дата переговоров, в ближайшее время.

Ранее Песков заявил о скором визите Эрдогана в Россию. В свою очередь в Анкаре отметили, что турецкий лидер встретится с Путиным на следующей неделе.