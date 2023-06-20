Кому нельзя пить квас?

Опубликовано: 4:12, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Квас - один из самых популярных летних напитков в России. Особенно хорош он в жаркую погоду, так как быстро утоляет жажду. Однако некоторым людям квас может принести не пользу, а вред.

Квас противопоказан тем, кто страдает аллергией на витамины - употребление этого напитка грозит серьезными последствиями, не исключен анафилактический шок. Об этом предупредила врач общей практики Екатерина Серебренникова.

По ее словам, традиционный русский напиток не стоит пить, в частности, людям с аллергией на витамины группы В. Впрочем, подчеркнула Серебренникова, как правило, они знают о своих особенностях и стараются избегать аллергенов.

В то же время, пояснила врач в беседе с "Известиями", мнение о том, квас из-за содержания алкоголя противопоказан при хронических болезнях печени, таких как гепатит С и цирроз, преувеличено - его там слишком мало.

"Квас очень полезен в силу большого содержания витаминов и полезных элементов, среди них витамины группы В, витамин С и Е, полезные минералы и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор, сера и другие). Квас в летнюю жару прекрасно удаляет жажду, наполняет энергией и при этом это низкокалорийный напиток"

– Екатерина Серебренникова