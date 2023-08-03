Кофе Jacobs уходит из России

На полках российских магазинов в скором времени не останется привычных брендов кофе "Якобс" и чая "Пиквик" – владелец брендов, американо-голландская JDE Peet's, решила заменить эти марки локальными, говорится в ее отчете.
"JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка"
– документ
В отчете также уточняется, что с февраля 2022 года производитель стремится достичь максимально возможной самостоятельности своего бизнеса в России.
Согласно отчету, в связи со всеми этими обстоятельствами компания готовится к серьезному падению прибыли. За первые 6 месяцев текущего года ребрендинг в РФ принес ей значительные убытки: они превысили €185 млн.
Впрочем, окончательно покидать Россию JDE Peet's не собирается: по словам гендиректора Фабьена Саймона, компания не может себе этого позволить из-за "этической ответственности", которую она несет перед сотрудниками. В РФ на нее трудятся более 900 человек.