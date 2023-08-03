Кофе Jacobs уходит из России

Опубликовано: 11:15, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такие марки чая и кофе, как Jacobs, Pickwick и некоторые другие, покинут российский рынок. Точнее, физически продукты останутся, а вот бренды будут заменены местными аналогами. Изменения анонсировала компания JDE Peet's.

На полках российских магазинов в скором времени не останется привычных брендов кофе "Якобс" и чая "Пиквик" – владелец брендов, американо-голландская JDE Peet's, решила заменить эти марки локальными, говорится в ее отчете.

"JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка"

– документ

В отчете также уточняется, что с февраля 2022 года производитель стремится достичь максимально возможной самостоятельности своего бизнеса в России.

Согласно отчету, в связи со всеми этими обстоятельствами компания готовится к серьезному падению прибыли. За первые 6 месяцев текущего года ребрендинг в РФ принес ей значительные убытки: они превысили €185 млн.

Впрочем, окончательно покидать Россию JDE Peet's не собирается: по словам гендиректора Фабьена Саймона, компания не может себе этого позволить из-за "этической ответственности", которую она несет перед сотрудниками. В РФ на нее трудятся более 900 человек.