Кавминводы и горы Кавказа вошли в список мест, куда возвращаются туристы

До 80% туристов, однажды побывавших в Кавминводах, возвращаются в регион на отдых снова.
"На курорты Кавказских Минеральных вод, куда, как правило, едут проходить лечение ежегодно или один раз в два года. Большинство туристов предпочитают возвращаться в те санатории, в которых уже отдыхали и получили качественное лечение"
– Coral Travel
При этом первое место рейтинга досталось Санкт-Петербургу. В этот город туристы едут на экскурсии, каждый раз открывая новое, а также выбираются погулять на выходные - такой туризм популярен у москвичей.
Третье место у черноморских курортов, это Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик и другие. Многие россияне стараются вывозить детей к морю каждый год, поэтому кубанские и крымские курорты всегда будут возвратными, считают специалисты.
Часто российские туристы повторяют опыт отдыха на речных круизах, их выбор широк, что позволяет выбирать новые маршруты из года в год.
Замыкают пятерку возвратных локаций горные курорты. Многие горнолыжные курорты России сегодня стали всесезонными. Туристы приезжают в Красную Поляну, на Архыз и Домбай, зимой - чтобы покататься на лыжах, летом - чтобы провести время в горах и изучить туристические маршруты.