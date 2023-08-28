Кавминводы и горы Кавказа вошли в список мест, куда возвращаются туристы

Опубликовано: 12:33, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Список главных возвратных туристических направлений в России назвали в АТОР. По несколько раз россияне отдыхают в Петербурге, Кавминводах, курортах Черного моря и горах Кавказа.

До 80% туристов, однажды побывавших в Кавминводах, возвращаются в регион на отдых снова.

"На курорты Кавказских Минеральных вод, куда, как правило, едут проходить лечение ежегодно или один раз в два года. Большинство туристов предпочитают возвращаться в те санатории, в которых уже отдыхали и получили качественное лечение"

– Coral Travel

При этом первое место рейтинга досталось Санкт-Петербургу. В этот город туристы едут на экскурсии, каждый раз открывая новое, а также выбираются погулять на выходные - такой туризм популярен у москвичей.

Третье место у черноморских курортов, это Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик и другие. Многие россияне стараются вывозить детей к морю каждый год, поэтому кубанские и крымские курорты всегда будут возвратными, считают специалисты.

Часто российские туристы повторяют опыт отдыха на речных круизах, их выбор широк, что позволяет выбирать новые маршруты из года в год.

Замыкают пятерку возвратных локаций горные курорты. Многие горнолыжные курорты России сегодня стали всесезонными. Туристы приезжают в Красную Поляну, на Архыз и Домбай, зимой - чтобы покататься на лыжах, летом - чтобы провести время в горах и изучить туристические маршруты.