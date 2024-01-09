Вестник Кавказа

Глава МИД РФ проводит в ООН переговоры с турецким коллегой

Глава МИД РФ проводит в ООН переговоры с турецким коллегой
© Фото: МИД РФ
В штаб-квартире ООН проходят переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в штаб-квартире ООН проводит переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили на встрече график предстоящих двусторонних контактов, сообщает МИД России.

"Обсужден график предстоящих двусторонних контактов"

- МИД РФ

Также министры обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

"Подчеркнута важность продолжения совместной работы в интересах поддержания и дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Затронут ход реализации ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере"

- МИД РФ

Лавров и Фидан в ходе встречи подтвердили "востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье". Ранее Лавров встретился в ООН с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии.

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