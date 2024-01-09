Глава МИД РФ проводит в ООН переговоры с турецким коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в штаб-квартире ООН проводит переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили на встрече график предстоящих двусторонних контактов, сообщает МИД России.
"Обсужден график предстоящих двусторонних контактов"
- МИД РФ
Также министры обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
"Подчеркнута важность продолжения совместной работы в интересах поддержания и дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Затронут ход реализации ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере"
- МИД РФ
Лавров и Фидан в ходе встречи подтвердили "востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье". Ранее Лавров встретился в ООН с главами МИД Ирана, Ливана и Индонезии.