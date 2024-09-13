Ярмарка общественных организаций пройдет в Ставрополе

В Ставрополе организуют ярмарку общественных организаций. Активисты смогут обменяться опытом и получить новые знания. Мероприятие состоится на Александровской площади.

На Александровской площади в Ставрополе 20 сентября пройдет ярмарка общественных организаций, на которой активисты смогут обрести новые знания и поделиться опытом.

Свыше 20 площадок некоммерческих и молодежных организаций, а также студенческих отрядов с 15:00 до 18:00 мск будут функционировать для всех желающих.

Отмечается, что гости смогут побольше узнать о работе волонтерских организаций, присоединиться к экоактивистам или к группам взаимопомощи.