Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Европарламент в двойных стандартах. Ранее Европейская народная партия призвала принять в ЕС аналог американского закона об иноагентах.

Предложение Европейской народной партии о принятии аналога американского закона об иностранных агентах в Евросоюзе является политикой двойных стандартов, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что в будущем грузинский народ обязательно увидит ту самую политику руководства страны, которая соответствует развивающимся во всем мире и во всей Европе тенденциям.

Как подчеркнул Гарибашвили, власти будут внимательно наблюдать за рассмотрением данной инициативы, после чего последуют оценки.

Напомним, грузинский закон об иностранных агентах не нашел положительных откликов как в рядах оппозиции, так и на Западе. При этом инициаторы и "Грузинская мечта" неоднократно говорили о важности принятия данного законопроекта. Закон также не был поддержан Европейской народной партией.

Что положено Брюсселю, то не положено Тбилиси

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что, даже приняв общеевропейский закон об иноагентах, Брюссель не одобрит принятие аналогичного закона в Грузии. Напомним, что 9 марта грузинский парламент под давлением Запада провалил принятие законопроект о контроле за агентами иностранного влияния.



"Было бы логично, если после принятия такого закона у себя Евросоюз изменил бы позицию по грузинским законопроектам об иноагентах. Еще 14 февраля, за несколько недель до протестов в Грузии, члены Европарламента вели обсуждение разработки законопроекта на основе американского FARA, говорили, что он очень нужен в Европе, чтобы выявлять агентов иностранного влияния, следить, на что тратятся их деньги и кто посылает финансирование. Если сама Европа хочет контролировать иноагентов, почему нельзя Грузии?", - отметил Петре Мамрадзе.



"С другой стороны, как только грузинский парламент собрался рассматривать свой законопроект, тут же раздались протестующие голоса из Европарламента, из той самой "Народной партии", предложившей взять под контроль иноагентов в ЕС. Они заявили, что наши законы написаны "под диктовку Кремля", и никакие аргументы, что Грузия копирует американский закон за вычетом репрессивных мер, к сведению не принимались. Наши власти даже перевели американский закон на грузинский язык и предложили сравнить: вот репрессии в американском FARA, вот требование прозрачности в нашем и больше ничего. Но нас не стали слушать", - напомнил политолог.



"Нам даже заявили, что Брюссель не интересует мнение Венецианской комиссии по законопроектам, их надо отменить и все. Так что тут характерный пример двойных стандартов: Западу такой закон позволителен, поскольку подразумевается, что там действуют агенты влияния авторитарных стран, а Грузии его принимать нельзя, потому что у нас действуют иноагенты демократических западных стран. При этом, если Европа примет закон об иноагентах, то Грузии, стремящейся стать членом ЕС, все равно потребуется гармонизировать законодательство с европейским и принят аналогичный закон", - указал он.