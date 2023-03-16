Лидеры Организации тюркских государств собрались на саммит в Анкаре

Опубликовано: 10:30, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Саммит Организации тюркских государств принимает сегодня Анкара. В нем участвуют главы стран-участниц и наблюдателей. Они обсудят борьбу с последствиями чрезвычайных ситуаций и предоставление гуманитарной помощи.

Чрезвычайный саммит Организации тюркских государств проходит сегодня в Анкаре.

Накануне вечером туда прибыли президенты Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. В саммите также примут участие лидеры стран-наблюдателей - Туркменистана и Венгрии, а также не признанного мировым сообществом Северного Кипра.

В эти минуты в турецкой столице идет заседание Совета глав МИД стран ОТГ.

Повестка саммита ОТГ

В повестке дня мероприятия - вопросы управления в условиях чрезвычайных ситуаций. Участники поговорят также о такой важной теме, как оказание гуманитарной помощи при стихийных бедствиях. Будет рассмотрена и деятельность Тюркского инвестиционного фонда.

Планируется, что по итогам саммита будет подписана Анкарская декларация.

Саммит было решено провести после землетрясений 6 февраля, число жертв которых в Турции превысило 48 тыс человек.

"Сила - в единстве"

Как заявил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев в интервью "Анадолу", тема саммита не случайна: участники организации всегда руководствуются принципом "Наша сила - в единстве".

Он напомнил, что тюркские страны вместе с остальными участниками мирового сообщества пришли на помощь Турции после землетрясения, в том числе - направили на место трагедии спасателей. Сейчас они продолжают поддерживать пострадавшие районы, поставляя палатки и открывая полевые госпитали.

Генсек добавил, что на саммите будет рассматриваться создание Механизма гражданской защиты.

"Важно не допустимость повторения подобных бедствий в других странах. Поэтому и необходим Механизм"

— Кубанычбек Омуралиев