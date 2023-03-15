Россия и Азербайджан объединили пенсионеров

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Совет Федерации одобрил сегодня закон о ратификации российско-азербайджанского соглашения о пенсионном сотрудничестве, который позволит гражданам засчитывать в трудовой стаж для получения пенсии срок работы на территории обоих государств. В том числе это означает, что россияне начнут получать пенсии из Азербайджана.

Российско-азербайджанский договор о взаимодействии в пенсионной сфере, подписанный 26 апреля прошлого года, прошел сегодня последнюю стадию ратификации в РФ: ответствующий закон получил одобрение в Совете Федерации.

Таким образом, Россия и Азербайджан будут теперь засчитывать в страховое обеспечение пенсионных прав трудовой стаж, полученный их гражданами во время работы на территории другой стороны. Причем действие договора распространяется не только на российских граждан, работавших в Азербайджане, и азербайджанских граждан, работавших в России, но и на их семьи.

Такой трудовой стаж будет засчитываться для всех видов пенсий, включая страховую, накопительную, социальную и другие виды выплат из пенсионных фондов. Граждане имеют право выбрать, где они будут получать пенсию при переезде в другую страну на ПМЖ.

В пояснительной записке к договору сказано, что данное соглашение с Азербайджаном позволит сохранить россиянам пенсионные права, в том числе при эмиграции из России, за счет суммирования трудовых стажей, полученных во время работы на территории обеих стран.

Договор принесет пользу пенсионерам обеих стран

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что договор позволит гарантировать достойные пенсии гражданам и России, и Азербайджана, которые в свое время работали на территории другой страны.

"Раньше мы жили в одном государстве, и очень многое связывало нас, в частности, предприятия и рабочие, которые в свое время трудились в России или, наоборот, у нас, а сейчас живут и работают в других странах. Особенно с Россией Азербайджану важно сотрудничество в пенсионной сфере, так как более миллиона наших граждан проживает в РФ. Люди, которые выходят на пенсию, нуждаются в информации об их пенсионном стаже, и мы видим, что во многих случаях они сталкиваются с проблемами. Заключение договора поможет эти проблемы решить", - сказал он.

"В первую очередь многие люди смогут получить более точные документы для выхода на пенсию. Впредь молодые люди, которые сейчас работают как в Азербайджане, так и в России, будут уверенными в том, что впоследствии, когда им настанет время выходить на пенсию, все необходимые документы будут в порядке, потому что между странами имеются соответствующие соглашения. Думаю, это положительно скажется и даст импульс экономическому сотрудничеству между нашими странами, в частности, кооперации. Поскольку многие граждане Азербайджана в свое время работали в России и сейчас работают, для населения этот договор также имеет большое значение", - подчеркнул Эмин Гарибли.

Где еще могли бы сотрудничать Россия и Азербайджан?

Экономист призвал к большему взаимодействию России и Азербайджана в экономике. "Я считаю, что в сфере промышленного производства мы должны наладить более тесные взаимосвязи. Я думаю, что нужно в том числе и создавать заново практику совместных предприятий, развивать соответствующие кластеры именно с целью наращивания производства в промышленной сфере. Для этого есть все возможности, поскольку нас многое сближает, очень многое связывает", - сообщил он.

"У России есть Евразийский союз, Азербайджан заключил договор с тюркскими странами. Думаю, будущее все-таки за экономической интеграцией. Сегодня мы видим, что страны сталкиваются с новыми вызовами, в мировой экономике значительно меняются условия. Я думаю, что с Россией мы должны часто видеться и принимать соответствующие решения в связи с требованиями времени, в частности, совершать соответствующие шаги для интеграции и кооперации", - заключил Эмин Гарибли.