В Нью-Дели стартовала встреча глав МИД стран "двадцатки"

Опубликовано: 8:58, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Индии проходит встреча глав МИД стран G20, в работе которой участвует и глава МИД России Сергей Лавров.

В Нью-Дели стартовало совещание министров иностранных дел Группы двадцати, оно началось в четверг с минуты молчания в память по погибшим в землетрясениях в Турции и Сирии, которую объявил глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.

Первой задолго до начала официальной части к месту проведения встречи приехала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Примерно через час после ее прибытия к конгресс-центру начали съезжаться и остальные участники "двадцатки". Последним на встречу прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне "на полях" саммита Лавров встретился с главами МИД Индии, Турции и Бразилии. Также планируется, что он встретится с новым главой МИД КНР Цинь Ганом - это будет первый личный контакт министров после назначения.

А вот с госсекретарем США Энтони Блинкеном у российской делегации не запланировано – да и Блинкен не планировал встречаться с Лавровым, хотя он будет принимать участие в сессиях, на которых будут присутствовать в том числе российский и китайский министры. Встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий, но мир ожидает, что страны "большой двадцатки" поспособствуют решению проблем, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к участникам заседания.

Мир ожидает, что G20 облегчит проблемы роста, развития, экономической устойчивости, противодействия стихийным бедствиям, финансовой стабильности, транснациональной преступности, коррупции, терроризма, а также продовольственной и энергетической безопасности. Во всех этих областях G20 обладает потенциалом для достижения консенсуса и достижения конкретных результатов, отметил Моди.

Всего в мероприятии принимают участие 40 делегаций, в том числе страны, не входящие в "группу двадцати" Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.