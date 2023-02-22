Опубликовано: 14:00, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Депутаты Госдумы РФ сегодня единогласно проголосовали за принятие президентского законопроекта о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенном с США в 2010 году.

Госдума на сегодняшнем заседании приняла закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), за его принятие единогласно проголосовали все депутаты.

Документ, который внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, подразумевает приостановку действия ДСНВ, при этом решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать российский президент, и это будет зависеть от позиции Запада, который на сегодняшний день сохраняет откровенно враждебную позицию по отношению к России, что вынуждает ее принимать ответные меры для защиты безопасности российских граждан.

Закон о приостановке участия России в ДСНВ уже поступил из Госдумы в Совет Федерации, сообщил спикер Совфеда Константин Косачев. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект сегодня во второй половине дня, а в силу он вступит со дня его официального опубликования,

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, при этом заверив, что страна лишь приостанавливает свое участие, но не выходит из соглашения.