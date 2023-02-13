Гарибашвили: будущее Грузии - в Евросоюзе

Опубликовано: 14:40, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Грузия сейчас стремится войти в состав ЕС и НАТО сильнее, чем когда-либо, заявил премьер-министр. Ираклий Гарибашвили отметил, что этот путь - решающий для страны.

Грузия видит свое будущее только в составе Евросоюза, сообщил грузинский премьер.

По словам Ираклия Гарибашвили, желание Тбилиси войти в Евросоюз и НАТО сейчас наиболее сильное, чем когда бы то ни было. А статус претендента станет новым этапом на пути в ЕС, который станет решающим для страны.

Образ будущей Грузии

Глава правительства сообщил, что власти Грузии уверены: страна должна стать воплощением стабильности, открытых возможностей и развития, ее мощная экономика должна благотворно влиять на жизнь всех жителей.

Общество будущей Грузии, отметил Гарибашвили, должно быть инклюзивным, настроенным на инновации.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", после публикации отчета по заявке Грузии на статус кандидата в ЕС премьер-министр выразил мнение, что Тбилиси заслужил стать членом Евросоюза.