Почему обрушилась огромная пирамида в Медуме?

Пирамида в Медуме - одна из египетских пирамид нестандартной формы, которая рухнула в процессе строительства. Расскажем, когда и кем была построена пирамида в Медуме, почему она обрушилась, на что это повлияло и можно ли сейчас посетить эту пирамиду.

Есть египетские пирамиды, о которых знают все: например, ансамбль Гизы и менее известные, но узнаваемые Розовая пирамида и Ступенчатая пирамида в Саккаре. Но пирамиды Снофру таят в себе не меньше загадок, хотя и остаются в тени более популярных пирамидальных сооружений. Пирамида в Медуме была первой прямосторонней пирамидой Древнего Египта, но во время строительства произошло ее частичное обрушение.

Хотя пирамиды Гизы сохранились до наших дней в очень хорошем состоянии, некоторым пирамидам повезло меньше, а некоторые из пирамид даже не были закончены, как, например Пирамида Сехемхета и Слоеная пирамида. Ярким примером рухнувшей пирамиды выступает Медумская пирамида.

Где находится Медумская пирамида?

Медумская пирамида находится в Нижнем Египте, примерно в 85 км к югу от Каира. Она расположена неподалеку от реки Нил (примерно в 12 км), а в 35 км от пирамиды лежит оазис Эль-Файюм. На этом месте также есть несколько мастаб из сырцового кирпича. Ближайший к пирамиде город Эль-Васта расположен как раз на берегу Нила.

Кто построил пирамиду в Медуме?

Строительство пирамиды было инициировано при египетском фараоне Хуни, последнем правителе III династии Древнего царства( около 2680 г. до н. э.). Возведение пирамиды продолжил преемник фараона после смерти Хуни. Новый фараон Снофру - основатель IV династии - захоронил Хуфу, который возможно был его отцом, в пирамиде после завершения строительства. Саркофаг в пирамиде найден не был, но его скорее всего похитили. Поскольку пирамида в Медуме по большей части была построена фараоном IV династии, ее причисляют к пирамидам Снофру.

Почему обрушилась пирамида в Медуме?

Люди издавна восхищались массивностью каменных пирамидальных конструкций, найденных в Египте, Мексике, Судане и других странах; они задавались вопросом, почему эти строения по всему миру так похожи между собой. Ответ прост: пирамида имеет самую устойчивую форму для построения таких колоссальных конструкций. Но строительство даже такой надежной формы требует определенного опыта и технологий. Поэтому неудивительно, что к “идеальной” формуле строительства пирамид в Древнем Египте пришли не сразу.

Изначально пирамиду в Медуме возводили как ступенчатую пирамиду, но позже ее форму преобразовали в пирамиду привычной нам формы, хотя это впоследствии привело к ее катастрофическому обрушению. Изначально пирамида должна была состоять из меньшего количества ступеней, но было решено довести конструкцию до 7-8 ступеней. Первоначально высота пирамиды в Медуме составляла 91,65 метра, сейчас она возвышается лишь на 65 метров.

В процессе было также решено изменить форму пирамиды и сгладить ступени, заполнив их облицовкой из известняка. Но в отличие от пирамид Гизы, где облицовка проводилась уже отполированными известняковыми блоками, здесь использовалась смесь из песка, более недолговечная. Другая проблема заключалась в том, что изначально ступенчатая пирамида не была рассчитана на удержание дополнительного слоя известняка. Возможно, пирамида даже рухнула на втором этапе строительства, хотя некоторые ученые полагают, что она обрушилась только во время Нового царства (1550- 1069 год до н.э.).

Интересно и то, что обрушение пирамиды в Медуме могло быть причиной изменения угла наклона (с 54 до 43 градусов) другой пирамиды Снофру - Ломаной пирамиды в Дахшуре. Ее начали строить позже, и на момент обрушения Медумской пирамиды Ломаная пирамида скорее всего была уже наполовину закончена. Изменение в план строительства было внесено, чтобы избежать еще одной аварии и напрасных усилий.

Как посетить пирамиду в Медуме из Каира?

Хотя пирамида в Медуме находится всего в 100 км от Каира, то есть это расстояние на машине можно преодолеть за полтора часа, ее редко включают в популярные туристические маршруты. Большинство туров посещают только самые известные некрополи, а именно пирамиды Гизы и Саккару, где находится пирамида Джосера. Тем не менее экскурсии, которые возят в эту пирамиду из Каира, все же есть. За посещение самой пирамиды взимается небольшая плата: взрослый билет - 100 египетских фунтов (около 300 рублей), студенческий билет - 50 фунтов (150 рублей). Экскурсии к пирамиде в Медуме обычно стоят по $70-$100 и уже включают входные билеты. В саму пирамиду можно спуститься и осмотреть погребальные камеры. Рядом с пирамидой есть мастабы.