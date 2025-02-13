Отдых в Бакуриани зимой: чем заняться кроме катания на лыжах?

Бакуриани - отличное направление для зимнего путешествия в Грузии, в том числе для тех, кто не катается на лыжах. Расскажем, чем заняться на горнолыжном курорте Бакуриани кроме катания на лыжах и сноуборде, а также что нужно знать о посещении Бакуриани зимой.

Бакуриани - старейший из четырех главных зимних курортов Грузии, куда с декабря по март приезжают лыжники и сноубордисты со всей страны и из-за рубежа. Но благодаря уникальному рельефу курорта, хвойным лесам, а также близости к другим населенным пунктам, зимой в Бакуриани есть и другие занятия, помимо спуска по склонам на лыжах или сноуборде.

Что нужно знать о посещении Бакуриани зимой?

Когда лучше ехать в Бакуриани зимой: во второй половине января, в конце февраля-начале марта, когда уже пройдут все праздники и основной поток туристов схлынет;

во второй половине января, в конце февраля-начале марта, когда уже пройдут все праздники и основной поток туристов схлынет; Как добраться до Бакуриани из Тбилиси : прямая маршрутка или через Боржоми (15 лари) или частный трансфер (от 200 лари). Для собственного или арендованного автомобиля необходимы зимние шины;

: прямая маршрутка или через Боржоми (15 лари) или частный трансфер (от 200 лари). Для собственного или арендованного автомобиля необходимы зимние шины; Где остановиться в Бакуриани: если ехать в Бакуриани не ради катания на лыжах, лучше селиться недалеко от центра города, например, около парка Амирани, в пешей доступности будут кафе и магазины;

если ехать в Бакуриани не ради катания на лыжах, лучше селиться недалеко от центра города, например, около парка Амирани, в пешей доступности будут кафе и магазины; Как передвигаться в Бакуриани: между городом, Дидвели и Кохтой ходит автобус, проезд стоит 1 лари, также есть такси, в том числе через приложение Bolt. На курорте есть платные парковки за 3-5 лари в день.

Чем заняться в Бакуриани зимой?

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Поездка на подъемниках

Тем, кто не катается на лыжах, в Бакуриани доступно более 10 открытых кресельных подъемников и закрытые гондолы. Можно либо спрыгнуть на любой верхней станции, либо сделать полный круг, не сходя с подъемника. Красивые виды открываются как с подъемников зоны Дидвели, расположенной в южной части курорта, так и Кохты - другой зоны к востоку от Бакуриани.

С верхней станции Кохты, расположенной на высоте 2157 метров, открывается прекрасная панорама, но особых развлечений наверху нет за исключением одного ресторана. В Дидвели, Кохте и Кохте-2 действует единый билет. Поэтому можно купить однодневный проездной за 55 лари (для детей 6-12 лет - 28 лари). Кассы, расположенные на нижних станциях, открыты ежедневно с 10 утра. Принимают карты и наличные, проход на подъемники осуществляется через турникеты. Зона Crystal использует свою систему продажи билетов: 55 лари стоит использование подъемников с 10:00 до 17:00, 30 лари - вечером, за полный день нужно будет заплатить 80 лари.

Гондола до кафе Skyline

Кафе Skyline - это одно из лучших мест, чтобы полюбоваться панорамными видами на Бакуриани и горы. Кафе расположено в частной горнолыжной зоне Crystal на восточной стороне горы Кохта на высоте 2056 метров над уровнем моря. Чтобы добраться до кафе, нужно сесть на закрытую гондолу от нижней станции, расположенной возле Дидвели, до средней станции. Эта гондола на 6 мест работает каждый день с 10:00 до 22:00, поездка туда-обратно стоит 25 лари с человека. В кафе с панорамными окнами можно сидеть как внутри, так и на террасе, но около него есть площадка, так что заходить туда не обязательно. Кофе стоит около 7 лари (220 рублей).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снежный лес в парке Амирани

Бакуриани окружают живописные еловые, сосновые и буковые леса. В парке Амирани много прогулочных троп, вход бесплатный. Также там доступны такие услуги как катание на санках и тюбингах, а также аттракционы в парке развлечений.

Церковь Святой Троицы

В отличие от одноименного собора в Тбилиси, церковь Самеба в Бакуриани выглядит очень скромно. Храм расположен на лесистом холме в центре Бакуриани. Перед церковью есть небольшой алтарь в дупле дерева. Чтобы попасть внутрь, нужно пройти по тропе, которая начинается от подножия холма с северной стороны. Подъем займет менее 10 минут.

Поход на снегоступах в горы Триалети

Летом национальный парк Боржоми-Харагаули превращается в весьма популярное место для лесных походов. Но и зимой некоторые горные тропы вокруг Бакуриани и равнинные тропы около Боржоми открыты для походов на снегоступах. Можно отправиться на экскурсию по одному из маршрутов, включая экскурсию по местным фермам и обзор достопримечательностей. В стоимость обычно входит снаряжение, трансфер из отеля и сопровождение гида.

Катание на коньках и тюбингах

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Бакуриани можно покататься на санях, тюбингах и коньках. В зоне 25 Ski Park можно арендовать различное снаряжение на срок от часа. В зоне Crystal есть ледовый каток, но здесь удобно кататься на лыжах новичкам, так как спуск широкий и без деревьев, а подъемник стоит 1 лари за поездку. В Бакуриани есть спуски, где можно прокатиться на санях.

Санаторий "Либани"

Санаторий "Либани", основанный в 1926 году, расположен около сел Цеми и Тба. К нему можно проехать по дороге, либо дойти пешком из Цеми на снегоступах. В настоящее время заброшенный санаторий, который был продан на аукционе в 2018 год реставрируется. По пути к Либани стоит остановиться на смотровой площадке, чтобы посмотреть на мост Эйфеля, расположенный на узкоколейке из Боржоми в Бакуриани. Эта железная дорога, построенная в 1902 году по проекту Гюстава Эйфеля, была заказана князем Николаем II.

День в Боржоми

Для того, чтобы отдохнуть от горнолыжных склонов, можно съездить в Боржоми, который находится менее чем в часе езды от Бакуриани. В городе важно не пропустить красивое здание отель Golden Tulip, где раньше находилась дача иранского консула, а также прокатиться на канатной дороге. В Центральном парке можно попробовать знаменитую минеральную воду Боржоми прямо из источника, а также прогуляться до открытых горячих источников.

Поездка на квадроцикле к озеру Табацкури

Снегоходы, снегоходы и квадроциклы очень популярны в Бакуриани, здесь доступна как просто аренда, так и туры с гидами. Например, на квадроцикле можно съездить к озеру Табацкури, расположенному в 30 км к юго-востоку от Бакуриани. Дорога к озеру ведет через перевал Цхрацкаро и заповедник Кциа-Табацкури.

© Фото: Markus Trienke/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Катание на санях в Хаски-парке

В Хаски-парке в Бакуриани живут 17 сибирских хаски. Парк работает круглый год: зимой здесь можно кататься на санях, а летом пойти в мини-экспедицию с собаками. Необходимо заранее бронировать: чтобы хаски не перенапряглись, график приема посетителей ограничен.

Мероприятия в Бакуриани

В течение всего зимнего сезона в Бакуриани проводятся различные мероприятия. Обычно на курорте каждый сезон проводится как минимум один чемпионат. Например, на прошлой неделе в Бакуриани проходил Европейский юношеский олимпийский фестиваль, а в декабре 2024 году - Кубок мира по могулу.