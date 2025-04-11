Нужно ли России второе генконсульство в Армении?

По итогам недавней поездки в Армению глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва все-таки намерена открыть второе генконсульство в Армении. Речь об открытии представительства шла еще осенью 2023 года, но консульство до сих пор не открыто. Расскажем, почему так произошло, а также почему для этой цели был выбран Капан.

Что такое Капан?

Капан – небольшой город на юге Армении, административный центр Сюникской области, численность населения которого не превышает 50 тыс. человек. Это армянская провинция в долине реки Вохчи на юго-восточных склонах Зангезурского хребта, на границе с Азербайджаном. Город никогда не был наукоградом, промышленным гигантом, а самым крупным его предприятием долго время оставался медно-молибденовый комбинат. Русскоговорящих в городе крайне мало. Об этом говорили российские дипломаты около двух лет назад, отмечая при этом, что консульство занимается не только обслуживанием интересов граждан России в Армении.

Зачем генконсульство в Капане?

В октябре 2022 года генконсульство в Капане открыл Иран. Летом 2023 года о намерении открыть там свое представительство заявила Франция. За ней – Россия. Вероятно, интерес к Сюникской области объясняется ее стратегическим положением: Капан - самый крупный город на юге Армении, через него проходит единственная автодорога на север Армении и в сторону Ирана. Россия видит в Капане возможность расширения своего присутствия в Армении, но затянувшийся процесс открытия представительства говорит о том, что Ереван на протяжении почти двух лет сознательно избегал решения этого вопроса.

Экономическое значение генконсульства в Капане

В случае реализации проекта транспортного коридора через территорию Сюникской области, который рассматривался как средство разблокировки коммуникаций в регионе, он мог бы стать выгодной транспортной артерией на Южном Кавказе. Сейчас ничего не известно об условиях потенциального транзита, а также о том, кто будет прокладывать дорогу. Очевидно лишь, что строить ее будут не армяне. Ресурсная база Армении не позволяет ей возводить железные дороги, а участок путей, ранее пролегавший по территории АрмССР, давно разобран. Новую дорогу нужно будет строить с нуля, и в качестве подрядчика в свое время называли российскую госкорпорацию «РЖД», так как все железные дороги Армении находятся под концессионным управлением ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», созданном ПАО «РЖД». В таком случае Сюник быстро наполнился бы российскими специалистами. Тогда генконсульство в Капане было бы оправданным.

Военное значение генконсульства в Капане

Российские военные высказывали мнение о целесообразности создания второй военной базы на территории Армении. К Сюнику проявляет внимание НАТО, желая разместить именно там мониторинговые группы, если Армения окончательно покинет ОДКБ. Примечательно, что первое генконсульство России находится не в Ереване, а в городе Гюмри, где базируется 102-я российская военная база.