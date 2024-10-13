Новогодние традиции стран мира: 6 блюд на удачу

На протяжении тысячелетий люди по всему миру праздновали Новый год, надеясь, что следующий год принесет им здоровье, достаток и счастье. Расскажем о шести традиционных новогодних блюдах со всего мира: от пончика, который защищает от ведьм, до выпечки, которая предсказывает судьбу.

Во многих странах есть свои традиции праздничных новогодних блюд, которые должны принести удачу. Например, лапша долголетия в Китае и двенадцать виноградин во многих испаноговорящих странах. При этом такие новогодние блюда, как правило, довольно просты в приготовлении и недороги, чтобы в праздник их мог позволить себе каждый.

Олиболлены в Нидерландах

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Без круглых пончиков олиболленов или олиболов Новый год в Нидерландах будет неполным и, если верить легендам, даже опасным. Такие пончики, название которых буквально переводится как масляные шарики, могут есть круглый год, но считается, что в Новый год они обладают защитными свойствами. Есть легенда про рождественскую ведьму Перхту, которая летает на метле от дома к дому и разрезает животы людей в поисках еды. Единственный способ помешать ей - это съесть олибол, так как меч Перхты будет соскальзывать с живота из-за обжаренного в масле теста. Как правило, в тесто для олиболов добавляют корицу, гвоздику и имбирь, но для начинки могут использоваться сушеные ягоды, яблоки, миндаль, изюм, сливки. Похожие пончики готовят и в Бельгии, но они называются по другому, не имеют начинки и жарятся на сале вместо масла.

Суп джуму на Гаити

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Одно из национальных блюд Гаити - это тыквенный суп, который подают ежегодно 1 января. Это блюдо стало символом освобождения Гаити от французских колонистов. Во время колониального правления Франции порабощенные гаитянцы были вынуждены выращивать тыквы и готовить суп для своих французских господ, но им самим было запрещено употреблять его в пищу. После того как Гаити провозгласила свою независимость 1 января 1804 года в результате восстания, суп превратился в символ свободы и единения. Хотя в разных семьях точные рецепты могут различаться, обычно кроме тыквы суп джуму включает говядину, картофель и другие овощи, а также специи. Суп обычно готовят вечером 31 декабря. Несколько лет назад его внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Баница в Болгарии

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Баница - это традиционный болгарский слоеный пирог, который готовят из теста фило, рассольного сыра сирене, масла и яиц, но бывают и другие начинки. Хотя баницу часто едят в обычные дни, на праздники выпекают ее особую версию. В новогоднюю баницу прячут какой-нибудь символический предмет, например, монета принесет удачу тому, кому она попадется. А некоторые украшают пирог завернутыми в бумагу палочками, на которых написаны предсказания. Каждый участник застолья получает кусок пирога с запиской, которая предскажет его судьбу в предстоящем году.

Рисовые десерты на Филиппинах

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Филиппинах Новый год встречают с набором блюд, обладающим особым символическим значением. К примеру, очень популярны блюда, сделанные из клейкого риса: сладкие пирожные каканин, приготовленные на пару пирожки путо, которые обычно подают с супом или рагу, бибинка - пирог, запеченный в банановых листьях, а также десерт с кокосовым молоком бико. Эти липкие блюда символизируют укрепление семейных уз и призваны притягивать удачу в новом году.

"Лосиное молоко" в Канаде

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если смешать крепкий алкоголь, кофе, мороженое, пряности, а иногда и гоголь-моголь, получится канадский коктейль "лосиное молоко". Праздничный напиток придумали около века канадские военные. Хотя точное происхождение напитка отследить сложно, первые упоминания о "Лосином молоке" датируются периодом до Первой мировой войны. "Лосиное молоко" раньше пили на официальных новогодних приемах в армии, но потом напиток "ушел в народ".

Камабоко в Японии

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Бело-розовый рулет камабоко в Японии делают из рыбного фарша, из которого еще делают крабовые палочки. Когда рулет нарезают дольками, то куполообразная форма напоминает восходящее солнце, что символизирует удачу в новом году. Белый камабоко сверху окрашен в красно-розовый цвет, так как красный цвет, как полагают в Японии, отгоняет злых духов. Камабоко иногда подают с новогодним супом дзони, приготовленном с тофу, рыбой или курицей, а также овощами и моти.