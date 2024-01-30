Ильхам Алиев: Азербайджан может рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы

Вчера в Баку побывали руководители более 40 ведущих немецких компаний во главе с председателем Восточного комитета экономики ФРГ Михаэлем Хармсом. На встрече с делегацией из Германии президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о внешнеполитических приоритетах Баку.

Кто и зачем приехал в Азербайджан?

В день, когда в Берлине проходила встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна, занимающихся проблемами подписания мирного договора, в Баку находились представители германских деловых кругов, занятые в сфере инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и финансов, альтернативной энергии и других областях, в частности:

исполнительный директор консалтинговой компании Falk Томас Фальк

первый вице-президент компании Uniper Global Commodities SE Уве Фип

директор правления по проектам международной транспортной компании Rhenus Group Генрих Керстгенс

председатель правления Акционерного общества VNG Ульф Хайтмюллер

исполнительный директор компании HHLA International Филип Свеенс

исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн.

Они хотели составить реальное впечатление об Азербайджане и своими глазами увидеть происходящие там процессы.

Что пытался донести до глав немецких компаний Ильхам Алиев?

Президент Азербайджана был настроен на конструктивную встречу, сразу заявив, что Германия, в отличие от соседней Франции, которая подливает масла в огонь и снабжает Армению летальным оружием, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе.

Нормы международного права на нашей стороне

- Ильхам Алиев.

При этом он заметил, что сегодня двойные стандарты стали обычным явлением для международных институтов, в том числе для Евросоюза. В этом плане Баку разочаровали заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые в Азербайджане расценили как завуалированную угрозу в свой адрес. Напомним, что Боррель объявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого.

Откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина [президента Франции Эммануэля] Макрона; часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации Баку… Господин Боррель и господин Макрон берут эту информацию не из реальности, а из собственного воображения.

- президент Азербайджана.

Азербайджан и Совет Европы

Ильхам Алиев заметил, что видя попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе, многие люди в Азербайджане считают, что в условиях, когда европейские институты очень близко воспринимают Грузию и Армению, а Азербайджан – демонизируют, единственный путь выхода – это наша исламская религия:

Это не мое личное мнение, так думает большинство людей. После того как мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса. К сожалению, такое решение было принято по инициативе члена парламента Германии и этот человек членом партии, возглавляемой Канцлером Шольцем. Это разве не двойные стандарты или игра с нами?! Канцлер Германии демонстрирует беспристрастность, и его заявления и действия отражают это. А член возглавляемой им партии хочет отстранить Азербайджан, являющийся одной из двух нехристианских стран в ПАСЕ, и делает это демонстративно и целенаправленно.

Азербайджан решил не участвовать в сессиях этой структуры, поскольку у него отняли право выражать там свою позицию.

Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, то мы можем серьезно рассмотреть вопрос о нашем полном выходе из Совета Европы

- Ильхам Алиев.

Азербайджан и немецкие СМИ

В германских СМИ Азербайджан представляется как деспотическая страна, где якобы не обеспечиваются свободы, людей арестовывают за их мнения и где царит диктатура.

Это абсолютная ложь, и я сожалею по этому поводу

- Ильхам Алиев.

По его мнению, об Азербайджане намеренно формируется очень негативное представление. Однако Азербайджан – самодостаточная страна.

Если кто-то хочет внести свой вклад в наше развитие, то мы будем благодарны. Если этого не произойдет, мы опять-таки не будем сожалеть

- президент Азербайджана.

Что посоветовал Алиев западным странам?

Алиев напомнил, что в 1991 году, когда Азербайджан только восстановил свою независимость, он столкнулся с агрессией Армении:

Они оккупировали и разрушили сотни наших городов и сел. За тридцатилетний период сопредседатели – Франция, США и Россия, называвшие себя международным сообществом, не предприняли никаких шагов для восстановления справедливости… Думаю, что Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии. США и Франция должны действовать аналогично. Этим странам следует работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа со своей экономикой, армией, широкими международными связями.