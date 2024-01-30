Ильхам Алиев: Азербайджан может рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы

Кто и зачем приехал в Азербайджан?
В день, когда в Берлине проходила встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна, занимающихся проблемами подписания мирного договора, в Баку находились представители германских деловых кругов, занятые в сфере инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и финансов, альтернативной энергии и других областях, в частности:
- исполнительный директор консалтинговой компании Falk Томас Фальк
- первый вице-президент компании Uniper Global Commodities SE Уве Фип
- директор правления по проектам международной транспортной компании Rhenus Group Генрих Керстгенс
- председатель правления Акционерного общества VNG Ульф Хайтмюллер
- исполнительный директор компании HHLA International Филип Свеенс
- исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн.
Они хотели составить реальное впечатление об Азербайджане и своими глазами увидеть происходящие там процессы.
Что пытался донести до глав немецких компаний Ильхам Алиев?
Президент Азербайджана был настроен на конструктивную встречу, сразу заявив, что Германия, в отличие от соседней Франции, которая подливает масла в огонь и снабжает Армению летальным оружием, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе.
Нормы международного права на нашей стороне
- Ильхам Алиев.
При этом он заметил, что сегодня двойные стандарты стали обычным явлением для международных институтов, в том числе для Евросоюза. В этом плане Баку разочаровали заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые в Азербайджане расценили как завуалированную угрозу в свой адрес. Напомним, что Боррель объявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого.
Откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина [президента Франции Эммануэля] Макрона; часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации Баку… Господин Боррель и господин Макрон берут эту информацию не из реальности, а из собственного воображения.
- президент Азербайджана.
Азербайджан и Совет Европы
Ильхам Алиев заметил, что видя попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе, многие люди в Азербайджане считают, что в условиях, когда европейские институты очень близко воспринимают Грузию и Армению, а Азербайджан – демонизируют, единственный путь выхода – это наша исламская религия:
Это не мое личное мнение, так думает большинство людей. После того как мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса. К сожалению, такое решение было принято по инициативе члена парламента Германии и этот человек членом партии, возглавляемой Канцлером Шольцем. Это разве не двойные стандарты или игра с нами?! Канцлер Германии демонстрирует беспристрастность, и его заявления и действия отражают это. А член возглавляемой им партии хочет отстранить Азербайджан, являющийся одной из двух нехристианских стран в ПАСЕ, и делает это демонстративно и целенаправленно.
Азербайджан решил не участвовать в сессиях этой структуры, поскольку у него отняли право выражать там свою позицию.
Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, то мы можем серьезно рассмотреть вопрос о нашем полном выходе из Совета Европы
- Ильхам Алиев.
Азербайджан и немецкие СМИ
В германских СМИ Азербайджан представляется как деспотическая страна, где якобы не обеспечиваются свободы, людей арестовывают за их мнения и где царит диктатура.
Это абсолютная ложь, и я сожалею по этому поводу
- Ильхам Алиев.
По его мнению, об Азербайджане намеренно формируется очень негативное представление. Однако Азербайджан – самодостаточная страна.
Если кто-то хочет внести свой вклад в наше развитие, то мы будем благодарны. Если этого не произойдет, мы опять-таки не будем сожалеть
- президент Азербайджана.
Что посоветовал Алиев западным странам?
Алиев напомнил, что в 1991 году, когда Азербайджан только восстановил свою независимость, он столкнулся с агрессией Армении:
Они оккупировали и разрушили сотни наших городов и сел. За тридцатилетний период сопредседатели – Франция, США и Россия, называвшие себя международным сообществом, не предприняли никаких шагов для восстановления справедливости… Думаю, что Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии. США и Франция должны действовать аналогично. Этим странам следует работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа со своей экономикой, армией, широкими международными связями.