Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Азербайджан может рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы

"Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев: Азербайджан может рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы
Вчера в Баку побывали руководители более 40 ведущих немецких компаний во главе с председателем Восточного комитета экономики ФРГ Михаэлем Хармсом. На встрече с делегацией из Германии президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о внешнеполитических приоритетах Баку.

Кто и зачем приехал в Азербайджан?

В день, когда в Берлине проходила встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна, занимающихся проблемами подписания мирного договора, в Баку находились представители германских деловых кругов, занятые в сфере инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и финансов, альтернативной энергии и других областях, в частности:

  • исполнительный директор консалтинговой компании Falk Томас Фальк
  • первый вице-президент компании Uniper Global Commodities SE Уве Фип
  • директор правления по проектам международной транспортной компании Rhenus Group Генрих Керстгенс
  • председатель правления Акционерного общества VNG Ульф Хайтмюллер
  • исполнительный директор компании HHLA International Филип Свеенс
  • исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн.

Они хотели составить реальное впечатление об Азербайджане и своими глазами увидеть происходящие там процессы.

Что пытался донести до глав немецких компаний Ильхам Алиев?

Президент Азербайджана был настроен на конструктивную встречу, сразу заявив, что Германия, в отличие от соседней Франции, которая подливает масла в огонь и снабжает Армению летальным оружием, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе.

Нормы международного права на нашей стороне

- Ильхам Алиев.

При этом он заметил, что сегодня двойные стандарты стали обычным явлением для международных институтов, в том числе для Евросоюза. В этом плане Баку разочаровали заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые в Азербайджане расценили как завуалированную угрозу в свой адрес. Напомним, что Боррель объявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого.

Откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина [президента Франции Эммануэля] Макрона; часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации Баку… Господин Боррель и господин Макрон берут эту информацию не из реальности, а из собственного воображения.

- президент Азербайджана.

Азербайджан и Совет Европы

Ильхам Алиев заметил, что видя попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе, многие люди в Азербайджане считают, что в условиях, когда европейские институты очень близко воспринимают Грузию и Армению, а Азербайджан – демонизируют, единственный путь выхода – это наша исламская религия:

Это не мое личное мнение, так думает большинство людей. После того как мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса. К сожалению, такое решение было принято по инициативе члена парламента Германии и этот человек членом партии, возглавляемой Канцлером Шольцем. Это разве не двойные стандарты или игра с нами?! Канцлер Германии демонстрирует беспристрастность, и его заявления и действия отражают это. А член возглавляемой им партии хочет отстранить Азербайджан, являющийся одной из двух нехристианских стран в ПАСЕ, и делает это демонстративно и целенаправленно.

Азербайджан решил не участвовать в сессиях этой структуры, поскольку у него отняли право выражать там свою позицию.

Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, то мы можем серьезно рассмотреть вопрос о нашем полном выходе из Совета Европы

- Ильхам Алиев.

Азербайджан и немецкие СМИ

В германских СМИ Азербайджан представляется как деспотическая страна, где якобы не обеспечиваются свободы, людей арестовывают за их мнения и где царит диктатура.

Это абсолютная ложь, и я сожалею по этому поводу

- Ильхам Алиев.

По его мнению, об Азербайджане намеренно формируется очень негативное представление. Однако Азербайджан – самодостаточная страна.

Если кто-то хочет внести свой вклад в наше развитие, то мы будем благодарны. Если этого не произойдет, мы опять-таки не будем сожалеть

- президент Азербайджана.

Что посоветовал Алиев западным странам?

Алиев напомнил, что в 1991 году, когда Азербайджан только восстановил свою независимость, он столкнулся с агрессией Армении:

Они оккупировали и разрушили сотни наших городов и сел. За тридцатилетний период сопредседатели – Франция, США и Россия, называвшие себя международным сообществом, не предприняли никаких шагов для восстановления справедливости… Думаю, что Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии. США и Франция должны действовать аналогично. Этим странам следует работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа со своей экономикой, армией, широкими международными связями.

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