Факты о турецком меде: самый дорогой и самый популярный

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Мед в Турции считается ценным продуктом на протяжении тысячелетий. Об этом свидетельствуют монеты с изображением пчел, найденные в древнем городе Эфес, а также упоминание у Гомера в "Илиаде". Глядя на множество ульев и обилие этого жидкого золота во время любой прогулки по турецким лесам можно сделать вывод, как там любят мед.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опыление – важнейший процесс для выживания экосистем, так как почти 90% мировых видов диких цветковых растений, 75% мировых продовольственных культур и 35% мировых сельскохозяйственных угодий зависят от опылителей, что делает их работу буквально самой важной в мире, ведь от нее зависят увеличение запасов продовольствия и биоразнообразие.

Мед в турецкой кулинарии

Мед в Турции почитается не только за его важную роль в кулинарии, но и за его неоспоримые лечебные свойства, поэтому его всегда можно найти в домах у большинства семей. Чаще всего его употребляют в качестве одного из основных ингредиентов турецкого завтрака. Так, например, его часто сочетают со сливочным маслом или даже каймаком (молочным продуктом, напоминающим крем-сыр) и щедро намазывают на свежеиспеченные буханки хлеба.

Мед стал фирменным ингредиентом самого популярного вкуса мороженого в Турции, который представляет собой восхитительную смесь миндальной карамели и меда. Также сладкий продукт можно использовать в качестве подсластителя в десертах, выпечке и в качестве сиропа для пахлавы. Мед используется и при приготовлении интересного османского блюда Баллы Махмудие, названного в честь самого османского султана Махмуда I. В состав блюда входят мед и сухофрукты с курицей.

Производство меда в Турции

Согласно данным Турецкого института статистики (Туркстат) в 2022 году, а также специальной медовой карте страны, подготовленной Министерством здравоохранения, в Турции насчитывается не менее 25 географически запатентованных видов меда, а также около 9 миллионов действующих ульев.

Среднегодовое количество меда, производимого на улей, составляет 12,8 кг, в то время как Турция производит почти 115 тысяч тонн ежегодно. Мугла является провинцией с наибольшим количеством ульев (их там почти 1 миллион). Адана дает наибольшее количество продукта в расчете на один улей (в среднем показатели сбора достигают 25,6 кг), что делает ее крупнейшим производителем меда в стране. Затем следует провинция Чанаккале, где средний показатель составляет 24,2 кг. Тройку лидеров замыкает Сивас с 18,8 кг.

Турция производит самое большое количество соснового меда в мире, в то время как самой распространенной разновидностью в стране остается цветочный мед.

Страна производит самый дорогой мед в мире. Этот факт был занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2021 году. Мед-рекордсмен носит название "центаврианский" и продается по цене около 11 тысяч долларов за килограмм. Этот лечебный мед производится в пещерах малонаселенного района черноморского города Шиле. Пещеры находятся на высоте примерно 2000-3000 метров над уровнем моря и доступны только благодаря усилиям опытных скалолазов, которые обычно могут добыть только 10-15 кг ежегодно.

Самым туристическим медовым регионом считается городок Кейджегиз в Мугле, который находится недалеко от реки Дальян и города Мармарис. Здесь можно расслабиться в любом из кафе, расположенных на берегу озера Кейджегиз, посетить оживленный и богатый фермерский рынок. В городке также можно ознакомиться с огромным выбором меда, который предлагается в этом регионе. От лаванды до тимьяна и цитрусовых, а также десятка разновидностей моноцветного меда можно купить в городе или в магазинчиках, расположенных у шоссе.