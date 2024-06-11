Что такое лобио и как его приготовить?

Салат лобио стал причиной вспышки ботулизма в Москве и еще нескольких регионах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении. Наказание понесут те, кто сумел испортить одно из самых знаменитых грузинских блюд, вкус которого знают во многих странах мира. Расскажем, каким должно быть настоящее лобио.

Сытное и вегетарианское блюдо - лобио - завоевало популярность, благодаря простоте приготовления и насыщенному богатому вкусу. кто и как придумал лобио, каким оно бывает и как его приготовить дома?

Что такое лобио?

Лобио - это блюдо из фасоли с приправами и травами. Рецептов лобио множество: есть лобио по-имеретински, по-мегрельски, по-аджарски, лобио-салат и лобио-рагу. Готовят лобио из разных видов фасоли, подают горячим и холодным, острым и не острым, но при этом его вкус остается узнаваемым и любимым.

Кто придумал блюдо лобио?

Блюдо лобио пришло из Грузии. Собственно, само слово ”лобио” в переводе с грузинского означает ”фасоль, бобы”. Поскольку в лобио основной ингредиент - это фасоль, блюдо так и стали называть ”лобио” во всех языках мира.

Кто именно придумал лобио доподлинно неизвестно. Скорее всего, блюдо из бобов - результат кулинарных практик грузинского народа. Готовить лобио именно из фасоли начали не более трех веков назад, поскольку до этого в Грузии этой американской культуры не было. Она попала в Россию и Европу в XVI веке, а оттуда в Грузию не ранее, чем в XVII столетии.

Легенда о лобио

Лобио настолько популярное, но при этом простое блюдо, что не обошлось без легенды о том, как оно стало одним из самых известных в грузинской кухне. Согласно легенде, лобио впервые было приготовлено для царицы Тамары во время одного из многочисленных военных походов, когда ее войско оставшись без еды, обратилось за помощью к местной жительнице, у которой ничего, кроме фасоли не было. Сын женщины, у которой армия Тамары попросила еды, приготовил фасоль с чесноком и специями. По преданию, лобио чрезвычайно понравилось царице Тамаре, и с тех пор его стали готовить на всевозможные пиршества и застолья.

Что нужно для приготовления лобио?

Лобио по-грузински на самом деле очень простое блюдо, приготовить в домашних условиях которое не составит особого труда. Для любого рецепта лобио понадобятся следующие ингредиенты:

фасоль

грецкие орехи

чеснок

специи

растительное масло

Лобио может быть как отдельным блюдом, так и гарниром. Традиционно лобио едят с одним из видов пури - грузинского хлеба, а также с мясом и рыбой. Также к лобио нередко подают соусы, в том числе ткемали из сливы, аджику из помидоров и перца, а также пряный сацебели из помидоров и грецких орехов.

Самый сложный этап в приготовлении лобио - это заранее замочить фасоль. Фасоль замачивают как минимум на пять часов, но лучше, конечно, оставить бобы в воде комнатной температуры на ночь. Замоченную фасоль, которая увеличится в размере как минимум в два раза, необходимо промыть. После этого можно приступать к приготовлению лобио по любому из выбранных рецептов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие специи нужны для лобио?

Традиционными для лобио специями считаются:

молотый кориандр

хмели-сунели

уцхо-сунели или голубой пажитник

сушеный базилик

красный перец.

По вкусу можно добавлять любые другие сушеные травы, а красный перец заменить, например, сладкой паприкой.

Классический рецепт лобио

Классическое лобио подается горячим, и чтобы его приготовить, нужно:

Замоченную фасоль залить водой и варить на слабом огне час. Вся вода должна впитаться. Репчатый лук (вполовину меньше фасоли) нарезать кубиками и пассировать (обжарить в небольшом количества масла на среднем огне) до прозрачного цвета. Отваренную горячую фасоль добавить к луку, посолить и жарить 4 минуты, слегка помешивая. В конце обжаривания добавить по чайной ложке хмели-сунели, кориандра и мелко нарезанный базилик. 50 граммов грецких орехов либо мелко нарезать, либо растереть в ступе, добавить к ним чеснок по вкусу и молотый перец. Если вы хотите сделать лобио острым, то добавляйте красный перец или перец-чили. В полученную смесь ввести чайную ложку винного уксуса или любого другого уксуса. Выложить фасоль со специями на блюдо и смешать их с орехово-чесночной смесью.

Лобио по-мегрельски и по-имеретински

Рецепт лобио по-мегрельски, как очевидно из названия, пришел из Мегрелии - западного региона Грузии на берегу Черного моря. От классического он отличается тем, что фасоль варится чуть меньше, 45 минут, а затем слегка разминается толкушкой.

Лобио по-имеретински по консистенции больше напоминает рагу и готовится без добавления грецких орехов. Часть репчатого лука добавляется к сваренной фасоли в кастрюлю, а часть пассируется с добавлением томатной пасты. Готовое лобио по-имеретински разминают и подают либо холодным, либо горячим.

Лобио из консервированной фасоли

Пожалуй, самый легкий из всех рецепт лобио - это лобио из консервированной фасоли: ничего замачивать и варить не надо, только хорошо промыть консервированную фасоль и обжарить с луком, помидорами и перцем в течение 5-6 минут, а затем добавить орехово-чесночную смесь.

В чем польза лобио?

Лобио очень сытное и полезное блюдо, поскольку фасоль - источник белков и витаминов группы B. Клетчатка, которая содержится в фасоли, регулирует уровень холестерина и сахара в крови, в белой фасоли много витамина C. Кроме того, фасоль укрепляет сердечно-сосудистую систему. Однако слишком много лобио из фасоли противопоказано тем, кто более артритом, ревматизмом, а также страдает от почечных заболеваний.