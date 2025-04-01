Блэкаут в Европе: почему Испания и Португалия осталась без света?

28 апреля Испания и Португалия и часть Франции остались без электричества. Аэропорты, метро и железнодорожный транспорт перестали функционировать, многие города погрузились в полный мрак. По словам властей Испании, страна впервые пережила настолько масштабный блэкаут. Почему Испания и Португалия остались без света и кто виноват в коллапсе энергосистемы?

Что случилось в Испании и Португалии?

Масштабное отключение электроэнергии охватило большую часть Пиренейского полуострова 28 апреля около полудня. Без света остались Испания, Португалия и частично южная Франция.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти испанских автономных сообществах, в том числе в Андалусии, Эстремадуре, Мадриде, Валенсии и Стране Басков. Большая часть португальской территории, в том числе города Порту и Лиссабон, тоже пострадали от отключений. В Южной Франции подача электроэнергии была восстановлена через несколько минут, тогда как в Испании и Португалии жизнь замерла для десятков миллионов людей как минимум до ночи.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

”Как в XIX веке…”

Многие оказались в ловушке в лифтах и поездах, мобильная связь работала нестабильно, а больницы и некоторые аэропорты перешли на автономное электроснабжение. Были закрыты школы и университеты, магазины принимали только наличные деньги. Жители Испании, в частности, поспешили за свечами и консервированной едой, многие дома остались без водоснабжения. Не работали светофоры и банкоматы, наблюдались проблемы с доступом в интернет. Власти Испании призвали жителей и гостей страны пользоваться мобильными телефонами только в экстренных случаях для вызова служб спасения. Испанская газета El Pais назвала ситуацию в стране ”возвращением в XIX век”.

Почему электричество пропало в трех странах?

Электрические сети Испании, Португалии, Франции и Марокко взаимосвязаны. Испания часть электроэнергии импортирует из Франции, а затем экспортирует её в Португалию и Марокко. Проблема возникала именно на испанском участке сети, причём дважды. В первый раз, когда сеть перестала получать генерируемую электроэнергию, она самовосстановилась за полторы секунды, но через пять секунд произошло второе отключение, в результате которого пострадали все три страны и даже, по некоторым сообщениям, проблемы с электроснабжением возникли в Марокко. К счастью для Франции, после отключения электричества Пиренейская сеть (Испании+Португалии) отключилась от Европейской и примерно через пять минут электроснабжение в южных регионах Франции было быстро восстановлено.

Как Испания генерирует электричество?

Чтобы понять, почему Испания, а вместе с ней и Португалия остались без электричества, важно понимать, как устроена электрическая система страны. Крупнейшие источники электрогенерации в Испании это:

ветроэнергетика, на которую приходится 22,9% электрогенерации

атомная энергетика с долей в 19,6%

солнечные электростанции, вырабатывающие 16,7% электроэнергии

газовые электростанции - 13%

гидроэнергетика - 13%.

Возобновляемые источники энергии в Испании обеспечивают не постоянный объем энергопоставок, тогда как АЭС работают постоянно. Баланс между АЭС и возобновляемыми источниками поддерживают газовые электростанции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в Испании случился блэкаут?

На данный момент причину, по которой из электросетей Испании и Португалии пропало электричество, назвать не может никто. Точно известно только то, что коллапс электросети, продолжавшийся около 10 часов, произошел всего за пять секунд: страна потеряла 60% генерируемого электричества. Несмотря на то, что причины масштабного отключения электричества на Пиренейском полуострове неизвестны, уже возникло несколько гипотез, любая из которых может быть со временем подтверждена.

Кибератака на Испанию

Кибератака на электросеть - первое, о чем подумали жители Испании и Португалии. При этом испанский оператор электросети Red Electrica и правительство Португалии заявили во вторник, что не видят никаких следов кибер-вмешательства, которые могли привести к таким последствиям. Между тем Национальный суд Испании инициировал расследование по поводу предположительной кибератаки на электросеть страны, а премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что на данном этапе возможность кибер-атаки нельзя исключать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неисправность электрокабеля

Агентство Европейского союза по кибербезопасности заявило, что все имеющиеся свидетельства указывают на проблему с электрокабелем, из-за которой миллионы людей в двух странах остались без электричества. Это предположение не было ни подтверждено, ни опровергнуто Red Electrica.

Переизбыток генерации солнечной энергии

Еще одна возможная причина выхода из строя электросетей Пиренейского полуострова - переизбыток либо недостаток солнечной энергии. В последние месяцы Испания сообщала о беспрецедентном количестве вырабатываемой солнечной энергии, которая поступала в электросеть, однако ранее с этим сложностей не было. Red Electrica не исключает, что проблема с электросетями могла возникнуть из-за нарушения солнечной электрогенерации.

Необычное метеорологическое явление

Теорию о необычном метеорологическом или атмосферном явлении, которое повлияло на работу испанской электросети, выдвинул португальский оператор сетей. В США, в частности, более 80% аварий на электросетях происходят из-за погодных явлений, однако на данном этапе Испанская национальная метеорологическая ассоциация категорически отвергла ”метеорологическую теорию”, заявив, что ни температурных перепадов, которые могли бы вызвать индуцированную атмосферную вибрацию, ни других атмосферных аномалий в момент начала блэкаута зафиксировано не было.

Виноват оператор?

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в случае если будет доказана виновность оператора электросетей, то он будет привлечён к ответственности. Кроме того, ему также, возможно, придётся выплатить пострадавшим гражданам страны компенсацию по страховке.

Что сейчас происходит в Испании и Португалии?

По состоянию на 29 апреля, 99% электроснабжения Испании восстановлено, благодаря усилиям Франции и Марокко, которые обеспечили возобновление работы электросетей в стране. Энергоснабжение в Португалии тоже постепенно восстанавливается. Во многих областях Испании уровень чрезвычайной ситуации был снижен, железнодорожное сообщение приходит в норму. Португальские и испанские власти сообщают, что ряд учебных заведений вновь работают, проблем с водоснабжением больше нет. Промышленные предприятия, магазины и отели в Испании и Португалии снова функционируют. Наибольшие убытки в связи с блэкаутом понесли пищевые и сельскохозяйственные предприятия, а также рестораны и магазины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как блэкаут в Испании отразился на туристическом секторе?

Что касается ситуации в туристическом секторе, в частности, Испании, по словам Хорхе Маричала, председателя Ассоциации отелей страны, в настоящий момент массовой отмены бронирований не происходит, хотя днём ранее из-за проблем с телекоммуникациями, сектор столкнулся с серьёзными затруднениями.

Ядерная энергетика VS возобновляемые источники

На фоне масштабного блэкаута в Испании с новой остротой возобновился спор между противниками и сторонниками ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии. В настоящее время испанское правительство работает над постепенным выведением из эксплуатации 7 атомных реакторов, обеспечивающих почти 20% электрогенерации в стране, и восполнением их доли возобновляемыми источниками энергии, которые в долгосрочной перспективе экономически более выгодны.

Однако после блэкаута оппозиционные партии призвали правительство пересмотреть 10-летний план отказа от АЭС, поскольку возобновляемые источники энергии, по их словам, не такие надежные, как ядерная энергетика. В свою очередь Педро Санчес заявил, что АЭС, наоборот, усугубили ситуацию с блэкаутом, поскольку они отключились и для поддержки активности ректоров из соображений безопасности часть электроэнергии была направлена на них.