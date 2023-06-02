Куда Украина вступит раньше: в НАТО или в ЕС?

Пока шли интенсивные бои на Украине и проходили выборы в Турции, тема расширения НАТО и ЕС как-то отошла на второй план. Но с приближением саммита Североатлантического Альянса политики вновь напоминают о приеме новых членов.

Накануне в Кишиневе прошел саммит стран ЕС и его соседей – Европейского политического сообщества. Каждый из не-еэсовских участников решал свои вопросы. Баку и Ереван использовали площадку, чтобы сблизить позиции по армяно-азербайджанскому урегулированию. Другие участники, как Эстония и Польша, видят в саммите возможность настроить СНГ против России. Украинская же делегация прибыла, чтобы попросить о своем.

"Летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украины к членству, нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО. Осенью по нашему вступлению в ЕС нужно четкое положительное решение"

– президент Украины Владимир Зеленский

Надо сказать, что он не первый раз просит, а то и требует принять Украину в НАТО и ЕС. Однако до сих пор никаких четких перспектив Киеву никто не давал. Единственное реальное продвижение мы наблюдали в 2017 и 2022 годах. Сначала страны ЕС ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза, а в прошлом году предоставили Киеву статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Кто поддерживает Украину по вступлению в ЕС?

Больше всех Украину в ее стремлении на Запад поддерживает Прибалтика и Польша. Польский премьер Матеуш Моравецкий, в отличие от своих коллег из западной Европы, уверен, что события на Украине - это исторический шанс. Шанс для расширения ЕС до границ Европы. Моравецкий хочет видеть в ЕС и Украину, и даже Беларусь. А если смотреть по границам Европы, то под эту категорию подходят и Молдова, и Грузия, и Армения, и Азербайджан.

Другие, более влиятельные члены ЕС не ставят таких амбициозных целей. Тем более сейчас с Грузией, например, у Брюсселя проблемы, так как грузины не хотят примыкать к антироссийским санкциям. Тем не менее, в отношении Украины консенсус как будто бы сложился. Даже Германия, которая до военных действий говорила, что процесс вступления Украины в ЕС займет годы, сейчас хочет принять Киев в ЕС сразу по подписании мирного соглашения.

Украина и НАТО

Что касается НАТО, то здесь ситуация гораздо сложнее. Во-первых, НАТО - военный блок, и Россия его рассматривает как гораздо большую опасность, чем Европейский союз. Вступление новых членов в НАТО, особенно приграничных с Россией, означает дополнительную эскалацию.

Отличия в подходах к ЕС и НАТО заметны хотя бы на примере Германии. Тот же Шольц, который ждет Украину в Евросоюзе, говорит, что Украина в ближайшем будущем не может стать частью НАТО. Не говоря уже про Турцию, которая не готова принимать не то, что Украину, а даже далекую Швецию.

Американцы не столь категоричны, поскольку являются лидерами альянса. И поэтому из Хельсинки госсекретарь НАТО Энтони Блинкен повторяет старую мантру «Двери НАТО остаются открытыми», - обращаясь, в первую очередь, к Швеции, но и держа в уме и Украину. Кстати, именно эта фраза в ответ на запрос гарантий безопасности от России, который отклонили США, и привела к эскалации на Украине.

Украину не возьмут в НАТО и не примут в ЕС

Если подводить какое-то логическое резюме, то как минимум до окончания конфликта на Украине никто никуда ее принимать не будет. Ни в ЕС, ни в НАТО. Страна с непонятными и проблемными границами опасна. В рамках не только НАТО, но и ЕС есть соглашения о коллективной обороне. Так что, приняв сейчас Украину в свой состав, Франция, Германия и другие три десятка стран Европы официально вступят в войну с Россией.

Если брать послевоенный период, то вероятнее всего вступление в ЕС – это менее сложный процесс, чем интеграция в НАТО. Но опять-таки, даже евроинтеграция будет возможна только после финального определения границ украинского государства. Киев не сможет, будучи членом ЕС, продолжить претендовать на Крым и Донбасс.