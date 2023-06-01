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Генсек НАТО едет в Анкару

Генсек НАТО едет в Анкару
© Фото: Сайт НАТО
Глава Североатлантического альянса обсудит ход вступления Швеции в состав организации в ходе своего визита в Анкару. Поездку анонсировал сам Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО скоро совершит визит в Турцию, об этом рассказал сам Йенс Столтенберг.

"Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс"

– генсек Североатлантического альянса

Столтенберг уточнил, что когда именно пройдет визит, пока не согласовано.

Примут ли Швецию в НАТО?

Год назад Хельсинки и Стокгольм направили заявки на вступление в НАТО. Почти все страны альянса - 28 из 30 - без проволочек одобрили обе. Вопросы возникли только у Венгрии и Турции.

Изначально планировалось, что две скандинавские страны станут членами альянса одновременно. Однако после нескольких акций по сожжению Корана, проведенных радикалами в Швеции, шансы на вступление Стокгольма в НАТО стали еще более призрачными. В итоге Финляндия два месяца назад все же примкнула к альянсу.

Прием Швеции в НАТО будет обсуждаться без Турции

Прием Швеции в НАТО будет обсуждаться без Турции

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