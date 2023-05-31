Встреча министров иностранных дел стран НАТО по вопросу вступления Швеции в Альянс пройдет без участия главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу, сообщила руководитель МИД Норвегии Анникен Хюитфельт.
Также она заявила, что членство Стокгольма в военном блоке необходимо для безопасности Норвегии, поэтому Осло желает видеть Швецию членом НАТО.
Стоит добавить, что министры иностранных дел стран НАТО и Швеции собрались в Осло для обсуждения вопроса членства Стокгольма в альянсе. Неформальная встреча началась 31 мая и завершится 1 июня.
Членство Швеции и Финляндии в НАТО
Финляндия и Швеция в прошлом году подали заявки на вступление в НАТО на фоне спецоперации России на Украине. Процесс был заблокирован турецкой стороной, поскольку Анкара требовала от будущих членов альянса выдачи представителей запрещенной в Турции организации РПК и совместной работы с международным терроризмом.
В 2023 году Анкара одобрила вступление Хельсинки в альянс, однако Стокгольм так и не получил одобрения от Турции. Ситуацию осложнило осквернение Корана датским националистом Расмусом Палуданом в Стокгольме.