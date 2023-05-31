Опубликовано: 19:43, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Турции

Турецкого министра Мевлюта Чавушоглу не будет на обсуждении вопросов по приему Швеции в НАТО. Встреча глав МИД стран альянса пройдет в Осло.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО по вопросу вступления Швеции в Альянс пройдет без участия главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу, сообщила руководитель МИД Норвегии Анникен Хюитфельт.

Также она заявила, что членство Стокгольма в военном блоке необходимо для безопасности Норвегии, поэтому Осло желает видеть Швецию членом НАТО.

Стоит добавить, что министры иностранных дел стран НАТО и Швеции собрались в Осло для обсуждения вопроса членства Стокгольма в альянсе. Неформальная встреча началась 31 мая и завершится 1 июня.

Членство Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция в прошлом году подали заявки на вступление в НАТО на фоне спецоперации России на Украине. Процесс был заблокирован турецкой стороной, поскольку Анкара требовала от будущих членов альянса выдачи представителей запрещенной в Турции организации РПК и совместной работы с международным терроризмом.

В 2023 году Анкара одобрила вступление Хельсинки в альянс, однако Стокгольм так и не получил одобрения от Турции. Ситуацию осложнило осквернение Корана датским националистом Расмусом Палуданом в Стокгольме.