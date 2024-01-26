Вестник Кавказа

5 самых интересных крепостей Турции: где находятся, как посмотреть?

Валерия Третьякова
5 самых интересных крепостей Турции: где находятся, как посмотреть?
© Фото: соцсети
И в доосманский, и в османский периоды Турция вела много воин. Оборонительные крепости, имевшие в ранее стратегическое значение, в наши дни привлекают туристов. Расскажем о турецких крепостях, ставших музеями, где можно познакомиться с историей и насладиться невероятными видами.

Крепость Афьонкарахисар

Афьонкарахисар — город, известный своей древней историей и уникальной архитектурой. Первые упоминания об этом месте относят еще ко временам хеттов. Крепость Афьонкарахисар расположена на вершине скалы, высота которой превышает 200 метров. Первые укрепления здесь были возведены еще хеттами в 1350 году. Позднее пришедшие на эти земли народы, модернизировали сооружение. Крепость считалась максимально неприступной, поэтому при сельджуках здесь хранилась имперская казна. Сегодня не каждый турист может отважиться подняться по крутым ступенькам к крепости.

Крепость Боябат

Городок Боябат находится в турецкой провинции Синоп. Считается, что первыми оборонительное сооружение на вершине высокого холма построил один из древнейших народов Анатолии - пафлагонцы. Точный возраст сооружения неизвестен, но ученые считают, что он может превышать 2500 лет. Крепость раскинулась на вершине двух крутых скал. Сегодня это строение считают одним из самых интересных образцов архитектуры древности. Отсюда можно полюбоваться потрясающими видами на город Боябат, а также долину Гёкырмак. Строение неоднократно перестраивалось, поэтому здесь ярко прослеживаются следы римского, византийского и османского правления. Недавно здесь обнаружили большой подземный город с множеством туннелей. Сейчас на территории крепости находится музей.

Крепость на острове Гюверджинада

Одна из достопримечательностей Кушадасы - остров Гюверджинада (или Голубиный остров). Место соединено с городом с помощью искусственной дамбы, поэтому его легко можно посетить пешком. По мнению ученых, изначально укрепления появились здесь еще во времена генуэзцев. Они стремились защитить земли и торговые пути с моря. Нынешняя крепость появилась здесь с приходом османов, благодаря Хайр ад-Дину Барбароссе, чьи победы на море обеспечили османам господство над Средиземным морем. Из крепости открывается прекрасный вид на бирюзово-синие воды Эгейского моря и на Кушадасы.

Крепость Румелихисар

Румельская крепость (или Румелихисары) была возведена на одном из берегов Босфора во времена османского султана Мехмеда II. Цель возведения крепости раскрывается в переводе её названия "перерезанное горло". Это сооружение вместе со стоящей напротив крепости Анадолухисары буквально перерезало Константинополю доступ к Чёрному морю. После завоевания города крепость стала пропускным пунктом, впоследствии в ее стенах располагалась тюрьма. Несмотря на то, что здание неоднократно подвергалось разрушениям, его всегда восстанавливали. После очередных реставрационных работ, проведенных в 1950-х годах, на месте открыли музей.

Крепость Румкале

Один из самых уникальных замков в этом списке, Румкале, что означает "римский замок", когда-то был мощной крепостью с видом на реку Евфрат недалеко от Газиантепа. Крепость была построена в основном в эллинистический и римский периоды, хотя в ней также присутствуют следы ассирийского влияния. Это место считается священным у христиан, так как предполагается, что апостол Иоанн жил в этих краях во времена Римской империи, а также создавал и хранил копии Библии. 

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