Жители Лачина продолжают возвращаться в родной город

Опубликовано: 10:32, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В возрожденный после оккупации Лачин вернулись еще 93 человека.

«Я – дома», - так могут сказать 93 человека, вернувшиеся в родной Лачин, восстановленный после оккупации. Путь к малой родине растянулся на три долгих десятилетия и завершился возвращением в родные края после изгнания оккупантов.

Победа Азербайджана в Отечественной войне подарила Лачину «вторую жизнь»: город вернул свою историческую самобытность и благодаря новейший инфраструктуре обрел современное звучание.

В беседах с журналистами жители Лачина неизменно благодарят президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиеву за возможность вновь вернутся на родную землю.

Здесь помнят и о героях войны, без которых победа была бы не возможна. По словам жительницы Лачина Фирузы Гасановой, за возможность вернуться в родной дом была заплачена высокая цена.

«Ценой жизни наших шехидов, наших героев сегодня мы возвращаемся на родные земли – в Лачин»

– Фируза Гасанова

Отметим, что программа по возращения бывших вынужденных переселенцев в Лачин, инициированная президентом Азербайджана продолжается.