Жители Лачина продолжают возвращаться в родной город

«Я – дома», - так могут сказать 93 человека, вернувшиеся в родной Лачин, восстановленный после оккупации. Путь к малой родине растянулся на три долгих десятилетия и завершился возвращением в родные края после изгнания оккупантов.
Победа Азербайджана в Отечественной войне подарила Лачину «вторую жизнь»: город вернул свою историческую самобытность и благодаря новейший инфраструктуре обрел современное звучание.
В беседах с журналистами жители Лачина неизменно благодарят президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиеву за возможность вновь вернутся на родную землю.
Здесь помнят и о героях войны, без которых победа была бы не возможна. По словам жительницы Лачина Фирузы Гасановой, за возможность вернуться в родной дом была заплачена высокая цена.
«Ценой жизни наших шехидов, наших героев сегодня мы возвращаемся на родные земли – в Лачин»
– Фируза Гасанова
Отметим, что программа по возращения бывших вынужденных переселенцев в Лачин, инициированная президентом Азербайджана продолжается.