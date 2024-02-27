Жители Кубани выберут зеленые зоны для благоустройства

Уже 15 марта в Краснодарском крае стартует новое общественное голосование, в ходе которого жители края будут выбирать зеленые городские территории, которые они хотят видеть обновленными в следующем 2025 году.

В Краснодарском крае 15 марта стартует голосование за территории для благоустройства – те зеленые зоны, которые приведут в порядок в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации региона.

Голосование будет непродолжительным по времени - отдать свой голос можно будет на участках до 17 марта. Уже сформировали предварительный список из 120 объектов, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

"Каждый год… общественные пространства в городах и станицах нашего региона обретают новый облик. Парки, скверы, набережные и придомовые территории становятся комфортными и современными. В этом вопросе опираемся на мнение жителей края, которые сами определяют, какие зеленые зоны необходимо привести в порядок"

- Вениамин Кондратьев

Те из более сотни парковых зон кубанских городов, которые наберут максимальное число голосов, обновят в следующем 2025 году, заверил губернатор края.