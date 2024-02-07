Жителей Северной Осетии попросили сообщать о местах продажи воды "Джермук"

В Северной Осетии подключили местных жителей к процессу выявления точек реализации воды "Джермук". Им также рекомендовали временно отказаться от продукции данной марки.
Жителей Северной Осетии призвали рассказывать о точках реализации минеральной воды "Джермук". Об этом информирует региональное управление Роспотбребнадзора.
Гражданам также рекомендовали временно не покупать продукцию данной марки.
"Мы рекомендуем жителям республики не употреблять продукцию этой торговой марки до выяснения всех обстоятельств. Граждане также могут обращаться в Управление Роспотребнадзора по РСО - Алания в случае, если заметят реализацию этой продукции"
– пресс-служба ведомства
Там поведали, что в случае выявления точек продаж воды "Джермук" их владельцы будут оштрафованы. Им также необходимо будет убрать товар, передает ТАСС.