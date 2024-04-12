Женщины вышли на марш в Тбилиси

В центре грузинской столицы на марш против закона об иноагентах вышли женщины – они продолжили серию митингов против закона об иноагентах, которые проходили в Тбилиси ежедневно на протяжении нескольких дней.

В Тбилиси снова проходит марш против закона об иноагентах, на этот раз на акцию протеста вышли женщины.

Это – очередная демонстрация против спорного закона об иноагентах, которые проходят в грузинской столице в последнее время ежедневно – волну негодования вызывает законопроект "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом страны в первом чтении в среду, передает РИА Новости.

Представляющие различные общественные организации женщины собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели, в ходе демонстрации к ним присоединились и другие граждане, сейчас проспект перекрыт, но нынешняя акция – не единственная за сегодня, ожидается, что вечером пройдет еще одна массовая акция против закона.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что к митингам против законопроекта об иноагентах подключились учащиеся грузинских вузов. Они начали и завершили свое шествие у здания парламента. В ходе акции они также подходили к зданию правительственной канцелярии и офиса правящей партии. Демонстранты пятый день подряд требуют от руководства страны отказаться от принятия этого закона.

Напомним, ранее на этой неделе законопроект об иноагентах был принят парламентом республики в первом чтении. Первую попытку принять этот законопроект грузинские власти предприняли прошлой весной, однако впоследствии они решили отказаться от этой идеи из-за серии протестных акций.