Студенты вышли на акцию против закона об иноагентах в Тбилиси

К митингам против законопроекта об иноагентах в четверг подключились учащиеся грузинских вузов. Демонстранты четвертый день подряд требуют от руководства страны отказаться от принятия этого закона.

Вечером 18 апреля в Тбилиси состоялась протестная акция против законопроекта об иноагентах. Участие в ней приняли учащиеся грузинских вузов.

Целью этого митинга его участники назвали распространение информации в связи с законопроектом.

Демонстранты начали и завершили свое шествие у здания парламента. В ходе акции они также подходили к зданию правительственной канцелярии и офиса правящей партии.

Напомним, ранее на этой неделе законопроект об иноагентах был принят парламентом республики в первом чтении. Первую попытку принять этот законопроект грузинские власти предприняли прошлой весной, однако впоследствии они решили отказаться от этой идеи из-за серии протестных акций.