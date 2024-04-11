Вестник Кавказа

В парламенте Грузии продолжает действовать особый режим безопасности

В парламенте Грузии продолжает действовать особый режим безопасности
© Фото: сайт парламента Грузии
Усиленные меры безопасности четвертый день вводят в парламенте Грузии. Сегодня здесь продолжится рассмотрение закона об иноагентах.

Парламент Грузии продолжает рассматривать законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В связи с этим в здании правительства четвертый день действует особый режим безопасности.

Сообщается, что вход разрешен только представителям СМИ, которые имеют аккредитацию. Такое распоряжение издал спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Желтый уровень безопасности" был введен в начале недели, когда начались первые обсуждения законопроекта об иноагентах.

В среду парламент принял закон в первом чтении. После этого, протестующие против принятия закона, собрались перед зданием правительства. Противники законопроекта обещают продолжить массовые протесты.

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