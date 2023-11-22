Вестник Кавказа

Запрет на экспорт риса из России продлен для стабильности

Запрет на экспорт риса из России продлен для стабильности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский рис еще на протяжении нескольких месяцев нельзя будет экспортировать из страны. Такое решение приняло правительство РФ.

Запрет на экспортные поставки риса из России останется в силе еще на полгода, постановление об этом подписано премьером.

"В России продлевается времeнный запрет на вывоз риса и рисoвой крупы… Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года"

– Кабмин

В сообщении уточняется, что таким образом власти рассчитывают внести вклад в "поддержание стабильнoсти" в стране.

Документ предусматривает несколько исключений.

  • Отправлять рис на экспорт можно в страны ЕАЭС и некоторые другие.
  • Поставки можно осуществлять транзитом.
  • Вывоз риса допускается в качестве гумпомощи.

Напомним, российский рис запрещено вывозить из страны уже в течение полутора лет. Этим летом экспорт всех сортов риса, кроме басмати, запретила также Индия. Причиной стал плохой урожай из-за аномальной погоды.

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