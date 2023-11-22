Запрет на экспорт риса из России продлен для стабильности

Российский рис еще на протяжении нескольких месяцев нельзя будет экспортировать из страны. Такое решение приняло правительство РФ.
Запрет на экспортные поставки риса из России останется в силе еще на полгода, постановление об этом подписано премьером.
"В России продлевается времeнный запрет на вывоз риса и рисoвой крупы… Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года"
– Кабмин
В сообщении уточняется, что таким образом власти рассчитывают внести вклад в "поддержание стабильнoсти" в стране.
Документ предусматривает несколько исключений.
- Отправлять рис на экспорт можно в страны ЕАЭС и некоторые другие.
- Поставки можно осуществлять транзитом.
- Вывоз риса допускается в качестве гумпомощи.
Напомним, российский рис запрещено вывозить из страны уже в течение полутора лет. Этим летом экспорт всех сортов риса, кроме басмати, запретила также Индия. Причиной стал плохой урожай из-за аномальной погоды.
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