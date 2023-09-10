Дагестан собрал рекордный урожай риса

Более 150 тыс т собрали аграрии в Дагестане. по данным местного Минсельхоза в дальнейшем планируется расширять посевную площадь для данной культуры.

Дагестанские аграрии в уборке риса вышли на рекорд, информирует пресс-служба Минсельхоза республики. Уточняется, что в этом году было собрано более 150 тыс т риса. Данный показатель превысил прошлогодние рекордные рубежи.

«В этом году у нас засеяно 31,6 тысячи гектаров риса. К настоящему времени собрано 150,5 тысячи тонн риса, что уже больше рекордного урожая 2022 года, ожидается еще около 5−6 тысяч тонн. Валовой сбор по итогам уборочной кампании ожидается в пределах 156 тысяч тонн»

– пресс-служба

В релизе отмечается, что в 2024 году дагестанские аграрии планируют нарастить посевные площади.