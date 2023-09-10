Утерянный сорт риса «Дагестан-2» возрождается

Опубликовано: 5:45, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отличающийся высокими показателями урожая сорт риса «Дагестан-2» возрождают местные агрономы. Ранее сорт считался утерянным, однако недавно были обнаружены его образцы.

В Дагестане возобновят производство считавшегося утерянным сорта риса «Дагестан-2». По словам аграриев, его отличают высокие уровни урожайности и хорошая адаптивность к местному климату. Планируется, что проект начнет реализовываться в 2025 году.

«Ранее „Дагестан-2“ считался утерянным, однако ученым удалось найти его небольшую горстку, из которой за несколько лет работы получено около 300 кг оригинальных семян. К 2025 году ожидается начало реализации этого сорта среди рисоводов» – Минсельхозпрод Дагестана

Кроме того, в аграрном ведомстве проинформировали о том, что одновременно агрономы на основе «Дагестана-2» занимаются созданием новых сортов, которые отличает еще большая адаптивность к местному климату.