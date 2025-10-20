Замглавы МИД Турции назначен послом в Сирии

Нух Йылмаз будет представлять интересы Анкары в Дамаске. Он станет первым за 13 послом Турции в Сирии.

Замглавы дипведомства Турции Нух Йылмаз получил назначение на должность чрезвычайного и полномочного посла страны в Сирии. Он станет первым за 13 лет дипломатическим представителем Анкары в арабской республике.

Напомним, что дипмиссия Турции в Сирии открылась в Дамаске в декабре прошлого года после 13-летнего перерыва, вызванного боевыми действиями в стране. Временным диппредставителем Анкары в Сирии в прошлом году был назначен Бурхан Кероглу.

Как отмечают турецкие СМИ, Йылмаз около 10 лет занимал различные посты в разведке Турции, где работал под началом нынешнего главы МИД Хакана Фидана.