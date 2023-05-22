Заместителем Лаврова стал Бутин

Путин назначил новым замом Лаврова Бутина. Дипломат переходит на новую должность с поста директора генсекретариата российского МИД.
Сергей Бутин назначен замглавы МИД России, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
"Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации"
– документ
Новому заместителю Лаврова в следующем году исполнится 60 лет. На должность замминистра он переходит с поста директора генерального секретариата внешнеполитического ведомства.
Бутин является сотрудником МИД РФ с 1996 года, несколько лет проработал в Японии, с 2020 года имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
На прошлой неделе от должности замглавы МИД был освобожден 70-летний Олег Сыромолотов.