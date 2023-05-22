В МИД России рассказали, есть ли контакты с США по ДСНВ

В МИД России сообщили 22 мая об отсутствии контактов с Соединенными Штатами по ДСНВ. Договор, действовавший на протяжении 13 лет, был приостановлен три месяца назад
В понедельник, 22 мая, в министерстве иностранных дел России рассказали, есть ли какие-нибудь контакты с США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
По словам замглавы ведомства Сергея Рябков, сейчас их нет.
В то же время он заметил, что время от времени поступают сигналы в режиме выставлений представителей США на разных форумах.
"Мы фиксируем это", - сказал Рябков.
Напомним, Россия приостановила свое участие в ДСНВ в конце февраля текущего года. Договор действовал на протяжении 13 лет.