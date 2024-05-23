Закон об иноагентах в Грузии: реестр иноагентов заработает в сентябре

Власти Грузии рассказали, когда будет запущен реестр организаций, проводящих иностранное влияние. Все технические процедуры завершатся к осени, и уже в сентябре им нужно будет проходить регистрацию согласно закону об иноагентах.

Организации, которые проводят влияние зарубежных сил в Грузии, должны будут войти в специальный реестр в сентябре. Запуск ресурса анонсировал спикер грузинского парламента.

По словам Шалвы Папуашвили, после официальной публикации закона об иноагентах понадобится открыть электронный портал для регистрации, подготовить формы.

"Примерно в сентябре у организаций возникнет обязанность обратиться за регистрацией"

– председатель парламента

Закон об иноагентах в Грузии – что это?

Согласно скандальному закону об иноагентах, ряд организаций, а именно НПО и СМИ, получающие хотя бы 20% финансирования из-за рубежа, будут обязаны войти в особый реестр. Единственное требование к его участникам будет заключаться в ежегодной подаче декларации. Единственное наказание за нарушение – штраф.