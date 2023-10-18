Выплаты на первенца вводят в Северной Осетии

При рождении первого ребенка североосетинские семьи будут получать выплаты в размере нескольких десятков тысяч рублей. Хорошую новость сообщил глава республики.
Новая мера поддержки семей с детьми вводится в Северной Осетии. О ней рассказал глава региона.
"Начиная со следующего года каждой семье, где мама до 25 лет включительно родила ребенка, предусмотреть выплату по 50 тыс рублей"
– Сергей Меняйло
Чиновник уточнил, что выплаты начнут осуществляться с 2024 года.
Кроме того, глава региона анонсировал и подарки для всех малышей, которые будут появляться на свет в регионе. Он подчеркнул, что вручать их будут всем матерям, в том числе и тем, кто не прописан в республике. Подарки можно будет получить во время выписки.
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