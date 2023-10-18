Вестник Кавказа

Выплаты на первенца вводят в Северной Осетии

Выплаты на первенца вводят в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
При рождении первого ребенка североосетинские семьи будут получать выплаты в размере нескольких десятков тысяч рублей. Хорошую новость сообщил глава республики.

Новая мера поддержки семей с детьми вводится в Северной Осетии. О ней рассказал глава региона.

"Начиная со следующего года каждой семье, где мама до 25 лет включительно родила ребенка, предусмотреть выплату по 50 тыс рублей"

– Сергей Меняйло

Чиновник уточнил, что выплаты начнут осуществляться с 2024 года.

Кроме того, глава региона анонсировал и подарки для всех малышей, которые будут появляться на свет в регионе. Он подчеркнул, что вручать их будут всем матерям, в том числе и тем, кто не прописан в республике. Подарки можно будет получить во время выписки.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1190 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы