Вступление в ИГИЛ лишило жителя Ставрополя свободы

Жителя Ставрополя осудили за вступление в террористическую организацию. Он готовил ряд преступлений, однако был задержан. Его приговорили к 11 годам заключения.

Приговор вынесли жителю Ставрополя за вступление в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

В ведомстве заявили, что житель города Владимир Лебедев в 2023 году стал членом группировки. Он готовил ряд преступлений, но был пойман.

Против него завели дело по статье 205.5 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 11 лет. Два года Лебедев отсидит в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.