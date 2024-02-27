Выходцев из Дагестана наказали за терроризм

Пятеро жителей Дагестана получили длительные сроки за террористическую деятельность. Они были членами запрещенной организации и создали ячейку в тюрьме.

Суд наказал пятерых выходцев из Дагестана длительными сроками за участие в запрещенной в стране террористической организации.

Как пишет "Лента", в настоящее время они находятся в одной из колоний Калмыкии, где в 2013 году была создана ячейка "Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаат" (запрещена в РФ).

Пятеро дагестанцев стали членами этой ячейки. Они занимались изучением экстремистской литературы, ходили на лекции, подчинялись общим правилам поведения.

Суд обвинил их в участии террористическом сообществе и приговорил их к длительным срокам.