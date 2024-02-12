Владикавказ выбрал свой фирменный торт

Жители Владикавказа выбрали сладкий символ города. Фаворитом конкурса был выбран торт 19-летнего кондитера, в состав которого вошли грецкие орехи, мед, осетинский сыр и черная смородина.

В конце февраля Владикавказ провел конкурс на сладкий символ города, победителем которого стал 19-летний Давид Газзаев.

По условиям конкурса необходимо было использовать местные продукты, которые отражают колорит народной кухни республики.

Инициатором проведения конкурса выступил градоначальник Вячеслав Мильдзихов.

"Есть кондитерские символы других городов. Вот и мы в администрации подумали: почему бы и у нас не создать такой вкусный торт, который будет называться "Владикавказ"?"

- Вячеслав Мильдзихов

Всего в конкурсе приняли участие 26 кондитеров, из которых жюри выбрали три финалиста. Далее с помощью народной дегустации определили победителя.

Занявший первое место Давид Газзаев соединил в своем торте несколько необычных вкусов – медовые коржи, крем из осетинского сыра, хрустящая прослойка из безе с грецкими орехами и компоте из черной смородины.

В качестве декора кондитер использовал украшения из изомальта, на которых были изображены знаковые места города.

Победителю конкурса вручили денежный приз в размере 240 тыс рублей, на которые он планирует открыть собственную кондитерскую.