Сладкий символ Владикавказа определят 17 февраля

Торт, достойный быть названым именем столицы Северной Осетии, выберут 17 февраля во Владикавказе на празднике по случаю 240-летия образования города. На суд гостей будет представлено три торта, из которых будет выбран победитель.

Финал конкурса на приготовление торта под названием "Владикавказ" состоится 17 февраля во время городского праздника.

Сейчас к финалу готовится семь кондитеров, из которых 12 февраля жюри выберет троих финалистов, которые и продемонстрируют свое искусство на городском празднике. Испробовать кулинарные творения смогут все желающие. Победитель будет определяться по результатам народного голосования. Победителя ждет приз – 240 тысяч рублей.

"Это будет первое масштабное мероприятие в рамках празднования 240-летия Владикавказа. Нам приятно, что конкурс вызвал интерес. Финал конкурса мы планируем провести 17 февраля в самом центре города на площади Штыба. Также было принято решение, что победителя определят горожане"

- начальник Управления культуры АМС Владикавказа Руслан Марзоев

Изначально на конкурс поступило 15 заявок, из них было отобрано семь рецептов, отвечающих всем правилам состязания.

Праздник пройдет на площади Штыба, всего гостей ждет праздничная программа с конкурсами и отличное настроение.