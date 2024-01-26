Улицы Владикавказа зазвучат по-осетински

Во Владикавказе вводится единый стиль вывесок и указателей. Также русское название будет сопровождаться названием на осетинском языке.

В рамках комплекса мероприятий по сохранению родных языков, власти Владикавказа решили поменять таблички с названием улиц и вывески (аншлаги).

На новых аншлагах название улиц и магазинов, а также иные обозначения будут даваться в двойном написании – по-русски и по-осетински.

«На сегодняшний день мы также рекомендуем предпринимателям заказывать вывески на двух государственных языках – русском и осетинском»

– замначальника управления архитектуры Константин Хабаев.

Помимо этого, таблички будут выдержаны в едином стиле, что благоприятно отразится на внешнем облаке североосетинской столицы. Хабаев отметил, что мероприятия по замене табличек начнутся в ближайшее время.