Ледовая арена "Тагбан" открылась во Владикавказе

В столице Северной Осетии сегодня открылся для посетителей новый ледовый комплекс "Тагбан" – в нем два катка: один - для профессиональных спортсменов, второй - малый, тренировочный, на котором могут кататься все желающие.

Во Владикавказе сегодня открылась новая ледовая арена "Тагбан": ее площадь занимает более 32 тыс кв м, она вмещает одновременно 500 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"Уверен, "Тагбан" станет отличной площадкой как для профессионального, так и массового спорта: в любое время года сюда смогут приходить все желающие"

- глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Новая площадка не только станет местом притяжения сторонников здорового образа жизни, она будет тем местом, где свою карьеру начнут будущие чемпионы, добавил на церемонии открытия Сергей Меняйло, передает "Интерфакс".

В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы, знаменитый советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также представители власти и именитые спортсмены Северной Осетии.

В составе новой арены - два катка: один - для профессиональных спортсменов республики, второй - тренировочный, для всех желающих заняться ледовыми видами спорта.

Помимо них, здесь есть и другие специализированные залы для тренировок, тренерские и судейские помещения, комнаты отдыха, спортивные площадки и объекты общепита. На втором этаже комплекса даже есть хостел для спортсменов.

Строили ледовую арену строители из Санкт-Петербурга, обладающие колоссальным опытом в создании подобных сооружений и катков.