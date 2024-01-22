Жители Ставрополья все активнее идут в спорт

На Ставрополье за три года на 10% выросло число людей активно занимающихся спортом. В частности, этому способствует возведение новых спортивных объектов.

Власти Ставропольского края проинформировали, что за три года в регионе на 10% повысилось число жителей региона, занимающихся спортом. Это связано, в частности, с тем, что в регионе растет

«Мы ежегодно в среднем прибавляем 50−65 тысяч занимающихся, цифра достаточно серьезная. Устойчивой динамики увеличения численности занимающихся удалось добиться благодаря строительству и реконструкции существующей сети спортивных учреждений. <> Планируем выйти на 56,5% по численности занимающихся [по итогам 2023 года], это более 1 миллиона 436 тысяч человек»

– глава Минспорта Ставрополья Борис Семеняк

Также в ведомстве напомнили, что в 2020 году в регионе было зафиксировано 47% тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом.

Для того, чтобы позитивный тренд продолжился, чиновник отметил, что региональные власти продолжат возводить спортивные объекты. В частности, готовится к открытия спорткомплекс в Ессентуках.

«Достраиваем в первом квартале этого года первый в крае фиджитал-центр. Это проект, соединяющий в себе цифровые технологии и реальный спорт»

– Борис Семеняк

Также чиновник отметил, что центр оказывает помощь региону в поддержке развития спорта в разных категориях населения.