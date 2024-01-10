Спортивный комплекс с бассейном построят в Ставрополе

В Ставрополе будет построен спорткомплекс с бассейном, заявил глава региона. Также в регионе будут построены 3 и отремонтированы 7 крупных спортивных объекта.

Глава Ставрополья предложил построить в краевой столице спортивный центр. Планируется, что в этом центре также будет бассейн. Этот вопрос обсудят в Минспорте РФ.

«… встретились с министром спорта России Олегом Васильевичем Матыциным. <> На встрече обратился к министру с предложением рассмотреть проект по строительству в Ставрополе современного спортивного центра с плавательным бассейном»

– Владимир Владимиров

Далее он отметил, что региональная столице с населением в 550 человек нуждается в подобном спортобъекте. Владимиров отметил, что глава федерального ведомства пообещал взять этот вопрос на рассмотрение. Кроме того, в регионе планируется построить три крупных спортивных объектов и отремонтировать семь.