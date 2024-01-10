Вестник Кавказа

Новый ЖК в историческом месте появится в Старвополе

Новый ЖК в историческом месте появится в Старвополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополье стартует строительство нового жилищного комплекса. Он будет находиться неподалеку от местной достопримечательности - Мельниц Гулиева.

Столица Ставрополья прирастет новым ЖК, информирует краевое управление по сохранению объектов культурного наследия. Отмечается, что ЖК появится неподалеку от мельницы Гулиева, отсюда и его название ЖК «Мельница». По словам специалистов, объекту культурного наследия стройка вреда не принесет.

«Ситуация по сохранности выявленного объекта культурного наследия „Мельницы Баранова — Гулиева“ находится на особом контроле управления. Снос здания по законодательству РФ запрещен»

– отметили в ведомстве.

Также отмечается, что застройщик заручился одобрением историко-культурной экспертизы. Однако несмотря на это, здание бывшей мельницы предстоит законсервировать на время строительства, чтобы избежать разрушения.

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