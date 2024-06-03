"Вкусно - и точка" откроет 15 ресторанов в СКФО

В ближайшие годы около 15 ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" могут быть открыты в республиках Северного Кавказа. О планах по расширению сети рассказали в Минпромторге России.

Российская сеть общепита "Вкусно - и точка" планирует запустить свыше десяти ресторанов на Северном Кавказе, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов на ПМЭФ, передает ТАСС.

"Знаю, что на данный момент "Вкусно - и точка" в целом рассматривает возможность расширения географии своего присутствия путем продажи франшизы и выхода бренда в новые для себя регионы страны… В целом до 2028 года планируется открыть до восьми предприятий в Иркутской области и в течение пяти лет примерно 15 новых предприятий на Северном Кавказе"

– Виктор Евтухов

Ранее стало известно, что в меню сети фастфуда появятся халяльные блюда, сейчас компания находится в поиске поставщиков халяльных продуктов и разработки соответствующего меню.