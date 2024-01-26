Верхний Ларс снова закрыли, теперь – для всех

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию. снова закрыта для всех видов транспорта – причиной тому стал обильный снегопад, превративший трассу в каток.

В Грузии очередной снегопад – из-за него закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге всего автотранспорта, включая легковые автомобили и автобусы, грузовикам проезд по трассе запретили еще раньше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 21:00 мск 5 февраля 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Если проезд легковых автомобилей по трассе относительно свободен, то в электронной очереди на проезд через таможенный пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешения на проезд ждут уже 2625 грузовиков, сообщает центр организации дорожного движения Северной Осетии, передает "Интерфакс".

Напомним, большегрузам проезд по трассе запретили сегодня утром, в 10:00 мск.