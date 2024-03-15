Вестник Кавказа

В Ставрополе пройдут две ярмарки выходного дня

В Ставрополе пройдут две ярмарки выходного дня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свежие овощи и фрукты, зелень и молочные продукты по ценам «от производителей» будут ждать гостей и жителей Ставрополя по улицам Васильева, 35/1 и Орджоникидзе, 4. Участвовать в ярмарках будет более четырех десятков производителей.

В ближайшие выходные в Ставрополе пройдут две продовольственные ярмарки, на которых более 40 краевых производителей предложат покупателям самые свежие и качественные продукты.

«Торговля развернется по улицам Васильева, 35/1 и Орджоникидзе, 4. Более 40 краевых производителей предложат покупателям различные продукты по низким ценам»

– пресс-служба администрации города.

Сообщается, что на ярмарках будут представлены овощи и фрукты, хлеб различных сортов, ароматные молочные продукты, натуральные мясные и колбасные изделия, свежая рыба, а также масло и зелень. Обе ярмарки будут работать с 9 утра до 5 вечера.

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