В Ставрополе пройдут две ярмарки выходного дня

Свежие овощи и фрукты, зелень и молочные продукты по ценам «от производителей» будут ждать гостей и жителей Ставрополя по улицам Васильева, 35/1 и Орджоникидзе, 4. Участвовать в ярмарках будет более четырех десятков производителей.

В ближайшие выходные в Ставрополе пройдут две продовольственные ярмарки, на которых более 40 краевых производителей предложат покупателям самые свежие и качественные продукты.

«Торговля развернется по улицам Васильева, 35/1 и Орджоникидзе, 4. Более 40 краевых производителей предложат покупателям различные продукты по низким ценам»

– пресс-служба администрации города.

Сообщается, что на ярмарках будут представлены овощи и фрукты, хлеб различных сортов, ароматные молочные продукты, натуральные мясные и колбасные изделия, свежая рыба, а также масло и зелень. Обе ярмарки будут работать с 9 утра до 5 вечера.